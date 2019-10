Fideszes vállalkozók jártak jól a kisiskolásoknak adott utazási kedvezménnyel

A behálózott gyerekeknél csak a fideszes cégek örültek jobban a Magyar Turisztikai Ügynökség idén nyáron beindított Kajla-projektjének. Júniusban minden alsó tagozatos diák az iskolai bizonyítványával együtt kapta meg az úgynevezett Kajla-útlevevelét. Ezzel és diákigazolványukkal júliustól ingyen utazhattak a programban megjelölt 41 turisztikai látványossághoz, felnőtt kísérőik pedig kedvezményesen vehettek jegyet a MÁV és a GYSEV, illetve a Mahart és a Bahart egyes járataira.

A kijelölt településeken a lepecsételt Kajla-útlevéllel éttermekben és szállodákban is kaphattak kisebb kedvezményeket. A posta pedig ingyen kézbesítette a gyerekek Kajla-figurás képeslapjait. A program része volt az internetes honlap kifejlesztése mellett egy mobilapplikáció is, amelyre a szülőknek kellett regisztrálniuk, így a rendszer alkalmas az utazási és fogyasztási szokások megfigyelésére is.

Miközben az MTÜ bőszen gyűjti a Kajla-ügyfelek adatait a mobilapptól a szállodákig számos felületen, szűkmarkúan osztja a számokat arról, hogy mire költi a közpénzt, és kiket bíz meg a feladatokkal. Habár a Kajla-projekt százmillió forintos nagyságrendű reklámkampánnyal és fejlesztésekkel jár, csak hosszas bogarászással lehet megtalálni a nyomokat arról, hogy a büszkén emlegetett társadalmi haszon mellett amúgy jól ismert körökhöz vándorolnak az elköltött adóforintok.