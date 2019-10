Az ellenzéki pártok lassan kijózanodnak, és már egymás mozgását sasolják

Az ellenzéki oldalon épp úgy elmaradtak eddig a hosszabb elemzések, mint a Fidesz háza táján. Igaz, a megfejtés is egyszerűbb. A baloldal és a Jobbik az előző választásokhoz hasonlóan (a téttel bíró településeken) hozta a szavazatok mintegy felét, de mivel egymástól ez alkalommal nem vettek el szavazatokat, a száz legnépesebb település felében meg is verték a kormánypártot. Ebből nehezen következhet más, mint a következő szavazások esetén is az összefogás kényszere, és felsejlik egy választási párt megalakításának a kérdése.

Eltérő értelmezésre tehát nincs sok tér – ami persze nem jelenti azt, hogy az ellenzéki pártok ne próbálkoznának vele.

A bukásnak sosincs felelőse, a győzelmet viszont mindenki igyekszik kisajátítani.