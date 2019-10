Amerikában működik „a szomszédok Facebookja”, a csalók is megkedvelték

Védd meg szüleidet az internettől! E cím alatt közölt cikksorozatot a BuzzFeed amerikai hírportál, és a tanulságos példák egyikeként a Nextdoor szomszédsági hálózat esete is jelezte, mennyire a visszájára fordulhat még egy jól induló kezdeményezés is. A Nextdoor (magyarul körülbelül: a szomszédban) olyasmi, mint egy helyi Facebook, de mindenki a saját nevével és lakcímével vesz részt benne, és mindenki csak a saját szűkebb környezetének hálózatában lehet tag. Cserélődhetnek tehát a helyi hírek, lehet bébicsőszt vagy vízszerelőt keresni, közbiztonsági figyelmeztetéseket megosztani, elveszett kulcsokat és macskákat felkutatni. A 2011-es indulás óta a szolgáltatás népszerűvé is vált: már 11 országban, több mint 247 ezer körzetben élnek vele, a tagok száma tízmilliós nagyságrendű.