Meghunyászkodásra kényszerítette Svájcot Trump büntetővámja

Szó szerint sokkolta a svájci kormányt, amikor világossá vált számára, hogy minden erőfeszítése ellenére augusztus 1-jétől 39 százalékos vámot vet ki exportcikkeire – csokoládékra, márkás órákra, gyógyszerekre, precíziós ipari gépekre – az USA. A tudományosnak nem mondható, Svájcban idézett amerikai számítás szerint közel 39 milliárd frank a kereskedelmi többlet, amit az ország tavaly az USA-val szemben elért, legyen tehát százalékban ekkora a büntetővám is.

Nem csupán az ország gazdasági teljesítményét 0,3–1 százalékponttal megkurtító szankció elviselhetetlen Svájc számára, hanem

az ország önbecsülését, magabiztosságát is szinte példátlan csapás érte.

A 39 százalék több mint kétszerese az EU-ra kiszabott 15 százaléknak, és a legmagasabb a fejlett ipari országok körében. Ráadásul Donald Trump amerikai elnök még meg is alázta a svájci politikai vezetést.