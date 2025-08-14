Magyar Péter a székesfehérvári kórháznál: Egyetlen vezető politikus sem járt a szülészeten, amióta fertőzött a víz, az államtitkár pedig nyaral

Fogadta Magyar Pétert a Fejér Megyei Szent György Kórház orvosigazgatója – számolt be az épületből kilépve a politikus csütörtök délután. Az orvosigazgató szerint a kórház működése megfelel a törvényi előírásoknak, noha hetek óta sikertelenül próbálják megszüntetni a B épület vízvezetékeinek baktérium-fertőzését. Korlátozásról pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központ dönthet, a kórház vezetése nem.

Magyart arról tájékoztatták a kórházban, hogy július 27-én mutatták ki a Pseudomonas aeruginosa baktériumot az intézmény B épületében, ahol azóta is hiába próbálják megtisztítani vízvezetékeket. Ez a baktérium alapesetben bőrbetegséget okoz, de újszülötteknél és kismamáknál súlyosabb megbetegedést is okozhat – árulta el Magyarnak az orvosigazgató. Állítólag korábban is szembesültek már megjelenésével a kórházban, de akkor egyszerű fertőtlenítési eljárásokkal ki lehetett irtani. A mostani fertőzés éppen azért különleges, mert hetek óta, különféle fertőtlenítési eljárásokkal sem sikerült a baktériumtól megtisztítani a vezetékrendszert.

„Ilyen még nem volt” – válaszolta állítólag Magyarnak az orvosigazgató arra a kérdésre, hogy mennyire extrém a helyzet.

Napok óta szólnak hírek arról, hogy a Fejér megyei kórház szülészetén a csapvíz ihatatlan, egy esetben pedig állítólag még szülés közben is vízvezetéket szereltek egy szülőszobában. A fertőzés megszüntetésére eddig bevett gyakorlat eredménytelenségét tapasztalva augusztus 6-án tartottak vezetői megbeszélést a kórház működtetésében illetékesek.

Péntekig még biztosan eltart a vízkorlátozás a székesfehérvári kórházban Földi Judit szerint hónapok óta gondok vannak az ivóvízellátással, az osztályon fekvő kismamák pedig nem tudnak eleget pihenni éjszaka a munkások miatt.

A megbeszélésen a – mondta a Tisza Párt vezetője – a kórház üzemeltetését végző B+N nevű – Magyar szerint Pintér Sándorhoz köthető – cég, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), illetve az illetékes kormányhivatalok képviselői vettek részt a kórházi vezetők mellett. Az itt meghatározott új eljárásrend alapján napközben felnőttek tisztálkodására engedélyezik a csapvíz használatát. Ivásra és csecsemők mosdatására azonban palackos vizet használnak. Éjszaka pedig a fertőtlenítési munkák miatt teljesen leállítják a csapok használatát. Ez a protokoll péntekig van érvényben, ha addig nem sikerül megszüntetni a fertőzést, akkor az éjszakára is kiterjesztik a most nappal alkalmazott használati szabályt. Magyar szerint a jelek alapján ez utóbbi fog történni, ugyanis úgy tűnik, péntekig nem fogják tudni megoldani a fertőzésproblémát.

Magyar Péter a telefonján mutatja a kórház egyik csapja fölé kirakott “Nem ivóvíz, de tisztálkodásra alkalmas” feliratot Magyar Péter facebook oldala

Az épület mellett egyelőre egy külső vezetékes vízvételi pontot alakítottak ki, de az nem tudja az egész épületet ellátni, illetve tervben van egy állandó fertőtlenítő gép beszerzése is.

Magyar alternatív példa gyanánt elmondta, hogy 2013-ban egy brémai kórházban találtak ugyanilyen baktériumot a vízvezetékekben. Ott akkor az egész osztályt lezárták, majd minden csaptelepet és szűrőt lecseréltek. Ilyesmire Székesfehérváron nem készülnek, csak szűrőket cserélnek.

Magyar Péter szóvá tette, hogy sem a belügyminiszter, sem más vezető politikus nem járt a kórházban, Takács Péter egészségügyi államtitkár pedig utoljára pénteken telefonált a kórházba – azóta nyaral. Magyar később megdöbbentőnek nevezte, hogy sem Takács államtitkár, sem a miniszter nem szakította meg nyaralását egy ilyen súlyos esetben.

Magyar szerint az orvosigazgató a használatban lévő szülőszobán dolgozó vízvezeték-szerelők ügyében az egészségügyi államtitkár azon állítását erősítette meg, miszerint műtős dolgozó ment be vízvezetéket szerelni a szülő anyukához. Az igazgató állítólag azt is hozzátette, hogy az anyuka nem láthatta a szerelni érkező dolgozót, mert az ágy és a bejárat között egy paravánnak kell állnia szülés közben. Magyar Péter szerint azonban a paraván, amiről egy képet láthatott, könnyen elmozdítható, így nem zárható ki, hogy nem volt a helyén, és a szülő anyuka valóban ráláthatott a belépő személyre. Magyar szerint az orvosigazgató ezt nem tudta cáfolni, és azt közölte, hogy erre vonatkozóan nem is volt hivatalos vizsgálat.