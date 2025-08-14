Trump: 25 százalék esélye van annak, hogy kudarcba fullad a találkozó Putyinnal

25 százalék esélye van annak, hogy kudarcba fullad a találkozó Putyinnal – mondta Donald Trump amerikai elnök a Fox News Radiónak adott interjújában a Guardian tudósítása alapján.

Trump szerint Putyin azért érkezik Alaszkába, hogy pontot tegyen az ügy végére. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy az orosz vezetőt minden bizonnyal befolyásolják ebben az India ellen bejelentett szankciók is. India ugyanis az egyik legnagyobb felvásárlója az orosz olajnak és Trump szerint, ha Újdelhi nem vesz több olajat, az érzékenyen érinti Oroszországot, így minden bizonnyal ez is szerepet játszik abban, hogy Putyin belement a találkozóba.

A nap folyamán felröppentek olyan hírek, hogy az orosz vezetőt gazdasági lehetőségekkel is le lehetne szerelni, erre Trump azt mondta, hogy nem akarja a nagy nyilvánosság előtt megmutatni a lapjait. Ugyanakkor a fenti hír ellenkezőjéről is lehetett hallani, hogy éppen Putyin lesz az, aki befektetési lehetőségekkel fogja kecsegtetni amerikai kollégáját annak reményében, hogy az majd az ukránok oldaláról átáll majd az övére.

Az interjú folyamán Trump azonban igyekezett hangsúlyozni: a legfontosabb számára, hogy a háború kérdésében eredményeket tudjon elérni Putyinnal és ha ez sikerül, azonnal felhívja Zelenszkijt és odakéreti a találkozó helyszínére, hogy hármasban folytassák a tárgyalásokat. Hogy a második találkozót pontosan hol tartják meg, azt még Trump sem tudja, szerinte Alaszka lenne a legegyszerűbb megoldás, ha már úgyis ott vannak Putyinnal.

Amennyiben a pénteki találkozó rosszul sikerül, akkor nem fog felhívni senkit, hanem inkább hazamegy – mondta az amerikai elnök. Azt azonban megerősítette, hogy bárhogy is alakulnak a dolgok, ő mindenképp tart egy sajtótájékoztatót a végén, az azonban kérdéses, hogy ezen Putyin részt vesz-e.

Trump szerint pénteken, Alaszkában a lényeg nem a tűzszünet elérése, hanem a fentebb említett második találkozó kiharcolása lesz, ahol lehetősége lesz Putyinnak és Zelenszkijnek alkut kötni és „osztozkodni határokon, területeken” – mondta. Bár a területcsere lehetőségét a héten mind Volodimir Zelenszkij, mind az orosz külügyminisztérium kizárta.

Trump azt is kiemelte, hogy kudarc esetén további szankciókat rendelhet el Oroszországgal szemben.