A Paks kiesett, a Győr továbbjutott a Konferencia-ligában

A Paksi FC kiesett, a Győri ETO viszont továbbjutott a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában.

A kupagyőztes Paks a hazai visszavágón ugyan 2-1-re legyőzte az ukrán Polisszja Zsitomirt, de 4-2-es összesítéssel így is kiesett a sorozatból. Az egy héttel ezelőtti, 3-0-s eperjesi vereséget követően Bognár György együttese a második félidő elejére Szabó János és Tóth Barna góljaival teljesen nyílttá tette a párharcot, és ugyan több nagy lehetősége is volt, a hosszabbítást már nem tudta kiharcolni. A vendégek a ráadás legvégén, a 96. percben állították be a végeredményt. A Paks ezzel búcsúzott a nemzetközi porondtól, ukrán riválisa az olasz Fiorentinával találkozik a főtáblára jutásért.

Az Győr bravúros teljesítménnyel 2-0-ra legyőzte a vendég AIK Stockholmot, ezzel megfordította a párharcot és 3-2-es összesítéssel bejutott a selejtező utolsó körébe. A zöld-fehérek az első félidőben lényegesen jobban játszottak a Csongvai Áronnal felálló vendégüknél és Gavric góljával a 34. percben ledolgozták az első meccsen (1-2) összeszedett hátrányukat, majd a fordulás után, a 60. percben éppen Csongvai öngóljával fordították meg a párharcot. A svéd együttes a második játékrészben büntetőt hibázott, a hajrában pedig a felső lécig jutott. A Győr a főtáblára jutásért az osztrák Rapid Wiennel, vagy a skót Dundee Uniteddal találkozik.

(Nyirókép: MTI / Krizsán Csaba)