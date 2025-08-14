Trump volt tanácsadója: Az alaszkai találkozó hiba

„Az anchorage-i találkozó hiba” – jelentette ki John Bolton republikánus politikus, volt ENSZ-nagykövet, aki 2018-ban Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadójaként kulcsszerepet játszott az amerikai elnök és Vlagyimir Putyin helsinki találkozóján.

„A találkozó lépéselőnyt ad Putyinnak. Egyedül lesz Trumppal, és KGB-ügynökként szerzett tapasztalatait felhasználva a maga oldalára állíthatja. Az utóbbi időben a Fehér Ház vezetője dühös lett rá, a Kreml vezetőjének célja pedig az, hogy ismét Zelenszkij ellen fordítsa” – mondta Bolton a La Repubblicának arra a kérdésre, szerinte miért káros a csúcstalálkozó.

A napokban Trump azért támadta Boltont, mert azt mondta, az alaszkai találkozó „Putyin győzelme”. „Az igazság az, hogy (Trump) ideges, mert attól tart, hogy elhamarkodta a csúcstalálkozót. Witkoff, a különmegbízottja félreértette Putyint, mert azt hitte, hogy az orosz elnök a Donbaszból való kivonulást ajánlja fel, miközben valójában az ukránok kivonulását követelte. Trump most attól tart, hogy csapdába esett” – fogalmazott Bolton, aki szerint téves Trump azon felfogása, amely szerint a nemzetközi politika a személyes kapcsolatokon alapul. „Ezek a kapcsolatok fontosak, de nem annyira, mint ahogy ő hiszi, főleg olyan vezetőkkel, mint Putyin vagy Kim, akik nem a barátság szempontjából gondolkodnak” – indokolta.

Arra a kérdésre, hogy a területcsere elfogadható-e, Bolton határozott nemmel válaszolt. „Ez azt jelentené, hogy elismerjük és érvényesítjük egy agresszió eredményét. Nem hiszem, hogy Trump teljes mértékben megérti a különbséget a tűzszünethez szükséges és a válság végleges, hosszú távú megoldása között” – fűzte hozzá.

Bolton meglátása szerint a tűzszünet nem megoldás, mert ha azt Ukrajna elfogadná, azzal „szentesítené” az oroszok által kijelölt új határokat. Szerinte ugyanis a fegyverszünetet követő tárgyalások „végtelenné” válnának, a frontvonalak hosszú időre befagynának, Putyin pedig „megtarthatná Ukrajna területének 20 százalékát és megosztaná az országot, így időt nyerne a felfegyverkezésre és az újbóli támadásra”.

A volt nemzetbiztonsági tanácsadó úgy véli, „alapvető fontosságú” Putyinra nyomást gyakorolni, és le is lehet győzni, de egy olyan stratégiával, „ami nekünk soha nem volt”. „Nem sikerült lebeszélni Moszkvát a Kijev elleni támadásról, de Moszkva lebeszélt minket egy olyan háború folytatásáról, amelynek célja a legyőzése lett volna. Ezért patthelyzetben vagyunk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Putyin nem fog nyerni, amíg „elkötelezettek maradunk”. „Trump azonban nem adott garanciát arra, hogy ezt meg akarja tenni” – mondta.

Végül arról kérdezték, szerinte mikor lehetne sikerről beszélni a csúcstalálkozó után. „Meg kell várni, hogy elfogadják-e a második találkozó időpontját, mert az elsőből nem fog semmi lényeges kiderülni” – jelentette ki Bolton.

