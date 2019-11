Újabb megalomán kulturális beruházásokat tervez a NER Budapesten

„Csoda, hogy ki tudjuk még szolgálni az olvasókat, mert egyszerre három vizsgálat is folyik az intézményben, és becslések szerint 50–80 olyan dolgozó távozott az alacsony fizetések és a bizonytalanság miatt, akiket nem tudnak pótolni” – mondja az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) egyik munkatársa. Ő is csak név nélkül, mert a szigorú nyilatkozati tilalom szerint még szakmai ügyekben is csak a fenntartó minisztériumon, az Emmin keresztül adhatnak tájékoztatást a könyvtárosok a sajtónak.