Megijedt a Fidesz a kormányellenes szavazók büntetőhadjáratától

Ritkán fordul elő, hogy az egyik fideszes megmondóember, Bencsik András szavai iránymutatók lehetnek, most viszont a kormányoldal érzését egyetlen mondatba sűrítette bele: „Még egy ilyen választás, és Magyarország örökre elveszett.” Jászberényben hiába érte el ugyanis a Fidesz, hogy megismételjék az október 13-ai polgármester-választást, a minimális arányú vereségből brutális erejű pofon, kétharmados ellenzéki győzelem lett.

Egy hónappal ezelőtt 41 százalékos részvétel mellett 14 szavazattal kapott ki a fideszes Szabó Tamás. Hamar lett is felelős: Borkai Zsolt. Mivel a győri polgármester a jászberényi ismétlés előtt lemondott, és a helyi Fidesz is komolyabban vette a mozgósítást, bízhatott a fordításban. Mint kiderült, sikerült is elérnie, hogy majdnem 700 emberrel többen szavazzanak Szabóra.

Csakhogy megindult a városban mindenki más is, aki októberben még nem tartotta fontosnak a voksolást. 42 százalékkal nőtt a részvétel, a döntő hányad pedig az ellenzéki Budai Lórántot támogatta.