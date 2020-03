Doku360: "Az első ülésen megmondta, hogy ez egy kamikaze kormány"

A film archív anyagok és interjúk segítségével mutatja be a rendszerváltást követő időszakot. Megszólal többek között Boross Péter, Kövér László, Fodor Gábor, Pető Iván, és Bod Péter Ákos is. Az első részből kiderült, Antall József tudta, hogy hálátlan szerepet kapott, mégsem ugrott el a feladat elől. Dér András portréfilm-sorozatának második epizódja is elérhető a hvg360-on.