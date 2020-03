Hétfőn délután 3-tól minden szabadságunkat elbukjuk? A jogvédők válaszolnak - videó

szeretettel külföldről

2020.03.10. 10:00 4 perc

A briteknél nemcsak a koronavírus okoz riadalmat, hanem az egyre szaporodó utcai erőszak, rablás. A támadók többségénél kés van, a kormány most rájuk akar lecsapni, megerősítve a rendőrséget. A megelőzésben a civil, köztük az egyetemi szerveződések is sokat tehetnek – és tesznek is.