Az én hetem: Krusovszky Dénes odacsap a vírusnak a sonkával

„Talán eltűnök hirtelen,

akár az erdőben a vadnyom.

Elpazaroltam mindenem,

amiről számot kéne adnom.”

Wass Albert

Költészet napja volt tegnap, illetve nem volt. Egészen pontosan úgy volt, hogy nem volt, és talán az lenne a legjobb, ha mindig így lenne (mínusz a vírus, ugye). Úgy értem, hogy ha nem akarna mindenki vadabbnál-vadabb ünnepi performanszokat kitalálni, hiszen volt itt már költők futóversenye, főzőbajnoksága, versmaraton, verskoncert, verstánc, ezer gyerek egyszerre szaval, meg az ég tudja még mi nem. Holott a versnek talán az a legjobb, ha csendben, egyedül, nem rohanva, egy félhomályos kis zugba húzódva olvassuk. Hagyjuk békén a verset, please. Idén erre kétségtelenül több lehetőségünk volt, mint valaha, bár ne lett volna, vagyis ne így. Mindenesetre a költészet napja nem múlt el anélkül, hogy a költészet határait ne feszegette volna megint a mi is? Az élet, meg az operatív törzs. De erről még később bővebben is lesz szó.

Ellenben most látom, hogy az új kényszer-divat a nyitott kocsiból, rurálisabb vidékeken úgynevezett pickupból szórt húsvéti áldás. Nem igazán vagyok járatos ezekben az áldásügyi kérdésekben, mifelénk a húsvét mindig is magánhúsvét volt, a szakralitásnak hogy ne mondjam minimumával számolva. Hacsak a céllövölde nem szakrális a maga módján, és hát miért is ne lenne az? Visszatérve a pickup-áldáshoz, tehát, ha ezt így lehet, ahogy látom, út szélére kisorakoztatott díszkosárkákkal, és mellettük elgördülő pappal-pópával, akkor miért nem mindig így csinálják? Elég praktikusnak tűnik, és békeidőkben is sok vesződség lenne megtakarítható vele. De félre ezzel! A sonka, akár áldott, akár áldatlan formában, úgy veszem észre, mégiscsak kikerült az asztalokra mindenhol.