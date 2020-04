Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A költészet napja alkalmából zseniális akcióba kezd a társulat. ","shortLead":"A költészet napja alkalmából zseniális akcióba kezd a társulat. ","id":"20200409_Ha_szeretne_az_Orkeny_Szinhaz_egy_tagja_felhivja_majd_telefonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c02a7bb-47f6-45cc-a6ed-3a64367f0eb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Ha_szeretne_az_Orkeny_Szinhaz_egy_tagja_felhivja_majd_telefonon","timestamp":"2020. április. 09. 10:33","title":"Ha szeretné, az Örkény Színház egy tagja felhívja majd telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880a749a-47c6-4864-8c9c-f302c7c2c77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén is a legnépszerűbb, 16 col átmérőjű abroncsokat vizsgálták, igaz nem teljesen nyári, hanem tavaszi időjárási körülmények között. ","shortLead":"Idén is a legnépszerűbb, 16 col átmérőjű abroncsokat vizsgálták, igaz nem teljesen nyári, hanem tavaszi időjárási...","id":"20200408_Itt_az_idei_magyar_nyari_gumi_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=880a749a-47c6-4864-8c9c-f302c7c2c77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47a07cd-55f4-4a6f-b7f0-76ba55a1b8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_Itt_az_idei_magyar_nyari_gumi_teszt","timestamp":"2020. április. 08. 13:59","title":"Itt az idei magyar nyárigumiteszt eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem nőtt még akkorát az amerikai munkanélküliség, mint a koronavírus okozta gazdasági sokk miatt. A válság különösen súlyosan érinti azt az országot, ahol a szociális védőháló sokkal gyengébb az európainál, és ahol személyes katasztrófához vezethet, ha valaki elveszíti a munkáját. Kétpárti kompromisszummal történelmi nagyságú csomaggal mentenék a menthetőt, de nehéz előre jelezni, mekkora lehet a kár. ","shortLead":"Soha nem nőtt még akkorát az amerikai munkanélküliség, mint a koronavírus okozta gazdasági sokk miatt. A válság...","id":"20200407_Trump_usa_koronavirus_munkanelkuliseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbcdcba-10ed-4685-97e1-94b78e5d52e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Trump_usa_koronavirus_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. április. 07. 17:00","title":"Trump dilemmája: hány emberélet árán szabad menteni tízmilliók megélhetését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41de598-22d8-4677-b1a2-bd64d76e753e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a nagy hivatalos alkalmazás-áruházakban a Smart View alkalmazás leírását a Samsung, ugyanis úgy döntött, október 5-én örökre búcsút int az appnak.","shortLead":"Frissítette a nagy hivatalos alkalmazás-áruházakban a Smart View alkalmazás leírását a Samsung, ugyanis úgy döntött...","id":"20200408_smart_view_alkalmazas_letoltes_megszunik_2020_oktober_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41de598-22d8-4677-b1a2-bd64d76e753e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1f24cf-f7f8-464c-bdbd-bd18bda42005","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_smart_view_alkalmazas_letoltes_megszunik_2020_oktober_5","timestamp":"2020. április. 08. 12:03","title":"Letöröl a Samsung egy jó kis alkalmazást, most még gyorsan letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff3aadd-d55a-4c15-841c-06cd43e235c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Thomas Modly egy hete még ostobának nevezte és kirúgta a Roosevelt hadihajó kapitányát, amiért azt kérte, hogy a legénységet mentsék ki. Most beadta a lemondását.","shortLead":"Thomas Modly egy hete még ostobának nevezte és kirúgta a Roosevelt hadihajó kapitányát, amiért azt kérte...","id":"20200408_koronavirus_usa_haditengereszet_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ff3aadd-d55a-4c15-841c-06cd43e235c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb02029-f4fa-4e92-835a-f9631f0f5bc8","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_usa_haditengereszet_lemondas","timestamp":"2020. április. 08. 07:49","title":"Lemondott az amerikai haditengerészet vezetője, mert kirúgott egy, a járvány miatt aggódó kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyüzemben gyártották a szert, a kár 22 millió forint.","shortLead":"Nagyüzemben gyártották a szert, a kár 22 millió forint.","id":"20200408_hamis_fertotlenitoszer_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613ddc61-07df-4580-a097-137c42ef26d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_hamis_fertotlenitoszer_budapest","timestamp":"2020. április. 08. 14:25","title":"Fertőtlenítőszert hamisító bandát kaptak el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc57078-86c9-4f50-a330-fb6ad4069a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Opus Global érdekeltsége korábban 760 millió forint értékű részmunkákra kapott megbízást.","shortLead":"Opus Global érdekeltsége korábban 760 millió forint értékű részmunkákra kapott megbízást.","id":"20200408_Ujabb_megbizast_nyert_el_a_Nemzeti_Kozmuvek_gazhalozatara_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcc57078-86c9-4f50-a330-fb6ad4069a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22577aa-c7c9-4fc7-ad2d-87f37dbc39c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200408_Ujabb_megbizast_nyert_el_a_Nemzeti_Kozmuvek_gazhalozatara_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","timestamp":"2020. április. 08. 21:31","title":"Újabb megbízást nyert el a Nemzeti Közművek gázhálózatára a Mészáros és Mészáros Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint rendszerszintű probléma, hogy a kórházban más betegséggel kezelt idősek az idősotthonba visszakerülve bevihetik a koronavírust, ezért azt kérte a kormánytól, minden visszakerülőt teszteljenek le. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint rendszerszintű probléma, hogy a kórházban más betegséggel kezelt idősek az idősotthonba...","id":"20200408_Karacsony_idosotthon_koronavirus_muller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61c4596-ff6b-422c-bc85-6ca22ddff86c","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Karacsony_idosotthon_koronavirus_muller","timestamp":"2020. április. 08. 18:27","title":"Karácsony: Kórházból kerülhetett be a koronavírus az egyik idősotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]