Financial Times: "Orbán már ott tart, hogy rendszere túlélheti névadóját"

Orbán Viktor fenekestül felforgatta Magyarországot, most éppen a társadalmat alakítja át, de az élet veszélyes lehet azok számára, akik nem osztják a világnézetét. Így értékeli a magyarországi helyzetet a Financial Times, Európa legbefolyásosabb lapja a miniszterelnök 10 évéről készült összefoglalóban. Budapesti tudósítója arról ír, hogy az utóbbi három évben erősödött a nyomás azokra, akik másként gondolkodnak. Távozásra kényszerült a zászlóshajónak számító Közép-Európai Egyetem. Előírták, hogy nemzetközi civil szervezetek idegen ügynökségként jegyeztessék be magukat, bűntetté nyilvánították a hajléktalanságot, és a hatalom igyekszik még szorosabb ellenőrzés alá vonni a színházakat. Majd jött a járvány és így a kormányfő jogot kapott, hogy meghatározatlan ideig dekrétumokkal irányíthassa az országot.