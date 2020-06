Az amerikai elnök beveti a hadsereget, és a feketék megköszönik. Jogállami történet 1957-ből

A 101-es légideszant-hadosztály bevetésének emléke még ma is annyira eleven lehet, hogy erre hivatkozott Trump amerikai elnök egyik híve, Tom Cotton, Arkansas egyik szenátora.

„Majd meglátjuk, hogyan boldogulnak ezek az Antifa-terroristák, ha a 101-es légideszant-hadosztállyal kerülnek szembe“

– twitterezte, majd álláspontját részletesebben közzétette a The New York Times véleményrovatában is (egyébként szokatlan vihart kavarva magában a szerkesztőségben).



Ahhoz szólt hozzá, hogy Trump lebegteti: bevetné a hadsereget is azok ellen az erőszakos csoportok ellen, amelyek meglovagolják az Egyesült Államokon végigsöprő tiltakozó hullámot. Folyik ugyan a jogi vita, hogy az egyes tagállamok kormányzóit megkerülve megteheti-e ezt, de a dolog jogilag sem kizárt. Voltak rá példák, és ezek egyike az a több mint fél évszázados eset, amelyre Cotton – meglehetősen sántikáló párhuzammal – utalt.