Újra a magyarországi antiszemitizmus a téma több külföldi lapban

vélemény

2020.07.31. 11:00 4 perc

A tiszaújvárosi időközi választás jó alkalom lehet az ellenzéki összefogás újbóli tesztelésére - írja Magyar György ügyvéd, aki a korábbi előválasztások koordinálásában is részt vett. Szerinte az ellenzéknek közösen kell megpróbálni nyernie a körzetben, ezzel ugyanis a kétharmad is megbontható - hacsak szimbolikusan is. Vélemény.