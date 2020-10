kultúra

2020.09.30. 17:00 8 perc

Generációk óta velünk él a Flintstone család, amely a legendás Hanna–Barbera-páros sok más legendás rajzfilmje közül az első volt, amely eredendően felnőtteknek készült, így minden más rajzfilmet is megelőzve először került főműsoridőben a tévébe. A sorozat nálunk azért is különleges, mert a magyar szöveggel és szinkronnal talán jobb is, mint az eredeti.