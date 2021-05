belpolitika

2021.04.14. 09:00 3 perc

A politikai témákban általában is meglehetősen megosztott magyar közvéleményt a járványkezelés megítélése ügyében még a szokottnál is élesebb törésvonal szakítja két táborra. A kormányzati kommunikáció csont nélkül betalált a fideszes szavazóknál, de a többség amúgy sem jól tájékozott. A fiatalok jobban nyitáspártiak, de összességében is távolinak tűnik a tavalyi fegyelmezettség.