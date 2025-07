Vigyázz, Ákos, érkezik Andrash!

2025-ben is kiosztották a Petőfi Zenei Díjakat, és a közmédia könnyűzenei elismeréseit, és nem meglepő módon a nyertesek között ezúttal is szerepel Ákos, akit az év férfi előadójának választottak. KAP az idei és az előző évek díjazottjai alapján megpróbálta megfejteni a döntési mátrixot, és előállt újabb kategóriákkal is, illetve felvetette a kérdést, mi lesz, ha elfogynak a nevek. Be is mutatott egy felemelkedő csillagot. Ismerjék meg Andrasht és az Én férfi, te nő című dalát!