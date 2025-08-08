Véget ért Kapu Tibor űrutazás utáni rehabilitációja Houstonban

Sikeresen lezárult Kapu Tibor földet érést követő rehabilitációjának aktív szakasza Houstonban, amit a Semmelweis Egyetem (SE) szakemberei személyesen is felügyeltek – közölte az egyetem.

Ahogy a magyar űrhajós kiválasztásában és felkészítésében, úgy a rehabilitáció során is meghatározó szerepet játszott az egyetem, amelynek mintegy húsz klinikája és tanszéke vett részt az űrprogram multidiszciplináris orvos-egészségügyi hátterének biztosításában – írták.

„Nagyon komoly egyetemi összefogás eredménye, hogy a jelöltek egészségügyi szűrése és kiválasztása, valamint sportegészségügyi felkészítése döntően a Semmelweis Egyetem munkájára épült” – fogalmazott Merkely Béla rektor.

Kapu Tibor két, a Semmelweis Egyetem által kezdeményezett kutatást vitt a Nemzetközi Űrállomásra. Az egyik az űrutazás során fellépő egészségügyi – kardiovaszkuláris és egyensúlyszervi – problémák telemedicinás monitorozására fókuszált, a másik pedig egy nanoszálalapú szemészeti gyógyszerformuláció alkalmazását vizsgálta mikrogravitációs körülmények között.

Az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival. Kapu várhatóan augusztus közepén tér haza Magyarországra.

