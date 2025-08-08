NZZ-kommentár: Európa térjen vissza a szociális piacgazdasághoz, sürgeti az egyik legnagyobb svájci multi vezére

A globálisan 12 ezer embert foglalkoztató és évi több milliárd svájci frankos forgalmat produkáló, a repüléstől az egészségügyig több ágazatot kiszolgáló Oerlikon elnök-vezérigazgatója szerint a földrész kilábalhat a bajból, és újból megindulhat felfelé, feltéve, hogy újból bizalmat tud kelteni maga iránt, ideértve az intézményeket, a politikát és a gazdaságot.

A Neue Zürcher Zeitungban megjelent kommentárjában Michael Süss úgy véli, hogy a kontinens fordulóponthoz érkezett, mert tűnik el a bizalom, a gazdasági erő és a politikai cselekvőképesség. Elfordulnak a befektetők, és a hátukkal szavaznak a tehetségek. A vállalatok halogatják a beruházásokat, akadozik a gazdasági motor.