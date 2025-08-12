Tűzparádé, lufi Hold és Shawn Mendes – ezek voltak a HVG fotósai szerint az idei Sziget Fesztivál legfelejthetetlenebb pillanatai

Véget ért a világsztárokkal tarkított Sziget Fesztivál, de a HVG fotóin keresztül most azok is átélhetik az elmúlt hat nap koncertjeit, hőségét és változatos zászlóit, akik esetleg lemaradtak egy-egy fontos pillanatról.

Tűzparádé, lufi Hold és Shawn Mendes – ezek voltak a HVG fotósai szerint az idei Sziget Fesztivál legfelejthetetlenebb pillanatai
Ha végzett a képekkel, nézze meg a HVG videóját is az idei Szigetről:

Zavar a bulizásban a „mocskos Fidesz”? – Videóriport a Szigetről

Beledumál a politika – mindenbe, nemcsak a bulizásba, de most oda kezdett igazán. Kneecap-kitiltás? Pipa! Még szigorúbb drogtörvény? Pipa! Körbekérdeztük a fesztiválozókat, mit gondolnak minderről és vajon zavarja-e őket, ha zúg a koncerteken a „mocskos Fidesz”.

