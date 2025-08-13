





EUDR: szinte mindenkit érint, mégis csak kevesen készültek fel rá

A nagyvállalatoknak ez év végétől, a kis- és középvállalkozásoknak 2026 júliusától kell eleget tenniük azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket az Európai Unió új kereskedelempolitikai korlátozó eszköze ír elő. Az EUDR az erdőirtáshoz, erdőpusztuláshoz kapcsolódó egyes áruk és termékek uniós piacon történő forgalmazását, illetve Unióból történő kivitelét szabályozza. Az érintettekkel szemben támasztott követelmények bonyolultak, a szankciók szigorúak, az idő pedig egyre fogy, ennek ellenére itthon eddig csak kevesen kezdték meg a felkészülést – hívta fel a figyelmet Barta Bence, az Andersen Adótanácsadó Zrt. partnere.