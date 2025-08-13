





Elfogadták a kkv-k önkéntes fenntarthatósági jelentéstételére vonatkozó uniós ajánlást. Mit tartalmaz ez? Hogyan védi a vállalkozásokat?

Az adminisztratív terhek csökkentése és a fenntarthatósági adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében az Európai Bizottság ajánlást fogadott el a kis- és középvállalkozások (kkv-k) önkéntes fenntarthatósági jelentéstételére vonatkozóan. Az uniós döntéshozók egyúttal arra ösztönzik a nagyvállalatokat és pénzügyi intézményeket, hogy amennyiben fenntarthatósági információkat kérnek a vállalkozásoktól, lehetőség szerint az önkéntes szabvány alapján tegyék ezt.