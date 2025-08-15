A lakások akár ingyenes energetikai korszerűsítéséből is a kormányközeli üzleti körökhöz dől a pénz

Elkészült a Fidesz újabb politikai terméke a választásokra, már csak az optimális időzítés a kérdés, és a propagandagépezet harsogni kezdi, hogy a lakástulajdonosok akár ingyen hozzájuthatnak energiaspóroló beruházásokhoz. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) már 2021 óta ismert, de eddig nem elsősorban a lakosságra, hanem inkább a vállalatokra hegyezték ki. Június 12-én azonban életbe lépett az a módosítás, amely előnyben részesíti azokat a beruházásokat, amelyeket a lakásokon, társasházakon, családi házakon végezhetnek el a tulajdonosok.

Ezek a felújítások – például födém-, illetve homlokzatszigetelések vagy hőszivattyúk telepítése – az esetek egy részében akár ingyenesek is lehetnek, de legalábbis sok százezer forintot meg lehet spórolni az EKR segítségével. Ez egy 2035-ig futó program, amely mintegy 600 milliárd forintot mozgat meg. Kisebb-nagyobb kivitelezők, energetikusok, az energiamegtakarítást auditáló cégek hosszú ideje készülnek erre a lehetőségre.

Most azonban, hogy beindul az EKR piaca, azzal kellett szembesülniük, hogy a mézesbödöntől elzárták azokat, akik nem a kormányhoz legközelebbi körökből érkeznek.

Mi is ez az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer?