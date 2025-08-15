Megvan, mikor érkezik haza Kapu Tibor

Augusztus 18-án, hétfőn tér haza Magyarországra űrmissziója után Kapu Tibor – közölte a HUNOR-program sajtóosztálya. A kutatóűrhajós várhatóan 11 órakor érkezik meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es termináljára, ahol sajtótájékoztatót is tart.

Kapu Tiborral néhány nappal később, augusztus 23-án, szombaton 10 órától személyesen is lehet találkozni a Millenáris Parkban rendezett Huniverzum kiállításon, ahol jelen lesz tartalékosa, Cserényi Gyula is.

A HUNOR (Hungarian to Orbit) programban részt vevő Kapu a június végén indult Axiom-4 (Ax-4) magánűrmisszió tagjaként tizenkilenc napot töltött az űrben. Ez idő alatt mintegy hatvan tudományos kísérletet és technológiai bemutatót hajtott végre, miközben nyilvános ismeretterjesztő rendezvényeket is tartott. A visszatérés után az Egyesült Államokban vett részt egy rehabilitációs programon.

Kapu egy korábbi interjúban elmondta: hálás mind a Föld körüli pályán töltött időért, mind az otthoni támogató csapatáért. „Az elmúlt évben a családom és a barátaim hiányoznak a legjobban” – fogalmazott.