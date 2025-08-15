Hadházy: Szőlőbirtoknak álcázott villát épít Tihanyban, a nemzeti park területén Zsidai Roy

A tulajdoni lap szerint „szőlőbirtok” és „gazdasági épület”, a Hadházy Ákos által közzétett fotók szerint inkább luxusvilla épül Tihanyban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, melynek tulajdonosa a független országgyűlési képviselő szerint a NER-rel jól kapcsolatokat ápoló Zsidai Roy étteremtulajdonos vállalkozó.

Hadházynak állítása szerint a helyiek azt mondták, Zsidai ugyan ültetett valamennyi szőlőt, de „az engedély kiadása után kivágta az egészet”. Amikor pedig a politikus ott járt, éppen pálmafákat ültettek a kertbe.

Arra is rámutatott, hogy nyilvánosan elérhető információk szerint a Zsidai csoporthoz tartozó Harlequin Kereskedelmi és Marketing Kft. 89 millió forintos uniós támogatást kapott borászati turizmus fejlesztésére Tihanyban. A projekt hivatalos leírásában az szerepel, hogy ebből a pénzből a „mozgó vendéglátást” szeretnék fejleszteni, valamint „a balatoni régió méltán híres borkultúráját képesek leszünk világszinten is népszerűsíteni”.

Tihanyban emellett létrejön egy borkostoltató vendéglátó egység is, sőt „a vendégkör elérése és a hazai borkultúra népszerűsítése érdekében a projekt részét képezi tanácsadási szolgáltatás igénybevétele is, melynek segítségével a megfelelő marketing eszközök és csatornák meghatározása professzionális színvonalon valósulhat meg.”

A tulajdoni lap szerint a Harlequin Kft felvett még 450 millió hitelt is a szőlőstanyára – írta Hadházy, aki szerint a villa a Cserhegy utcában épül, amit eddig nagyjából békén hagytak, de úgy tűnik, ennek most már vége.