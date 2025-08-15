Elhozta bulizni az Oscar-szobrát, vallott a hírhedt pofonról, ufót rajzolt az égre – itt járt Will Smith

A minap megkérdeztem a barátaimat, mi jut eszükbe, ha azt hallják, hogy Will Smith. És kivétel nélkül a filmeket sorolták – Kaliforniába jöttem, Men in Black, Bad Boys, Legenda vagyok és a többi –, a zenei karrierje senkinek nem ugrott be elsőnek, pedig hamarabb volt sikeres rapper, mint filmsztár.

Nem meglepő, hogy az alapvető kérdésre válaszolva harmincból tízen a 2022-es, botrányos Oscar-gálán elcsattant pofont emlegették. Smith azért ütötte arcon a műsorvezetőt, Chris Rockot, mert az a színész feleségének betegségén, pontosabban az abból eredő kopaszságán gúnyolódott. Az incidens után Smith bocsánatot kért, majd néhány hónapra elhallgatott, de nem kellett sokat várni a nagy visszatérésre – ennek egyik fontos pontja volt idén tavasszal a Based on a True Story (Igaz történet alapján) album megjelenése, amely már a címében is sugallja, hogy itt valami mély és lehengerlő dologról lesz szó: Hard Times (Nehéz idők), Beautiful Scars (Gyönyörű sebek), Tantrum (Dühkitörés), First Love (Első szerelem) – csak néhány cím az albumon hallható dalok közül.

Will Smith a Budapest Parkban Csepregi Máté

Látszik, hogy a színész-énekes már egy jó ideje kapálózik a figyelemért, gyakorlatilag bármi áron: ennek ékes példája a 2018-as YouTube Rewind összeállítás, amiben Smith beszél a Fortnite-ról – kérdés, miért éppen ő. Nem volt szerencséje abban az évben sem az előadónak, sem azoknak a hírességeknek, akik a videóban szerepeltek: az emlegetett összeállítás a YouTube legtöbbet dislike-olt videója lett. Vagy emlékezetes volt az is, amikor a színész a Lánchídra mászott fel illegálisan, hogy az építmény tetején lenyomjon egy éppen divatos TikTok-táncot. Smith 20 év után vágott bele újra a hiphopkarrierbe, és az új album megjelenésekor sem volt hiány a furcsa, nehezen magyarázható médiamegjelenésekből: az előadó kitett egy videót (azaz kettőt) Brooke Monk amerikai influenszerrel, aki többek között tátogós videókkal szerzett több mint 40 millió követőt a TikTokon.

Érthető, hogy Smith szeretné feldolgozni valahogyan az elmúlt éveket, elsírni azt, ahogyan a sajtó és a közönség bánt vele a (talán túl) sokszor emlegetett pofon után. De az albumon hallható dalokból mintha hiányozna az előadóművész szabadsága. Olyan ez, mintha a leáldozó filmes karrier után Smith kétségbeesetten azt akarná mondani, hogy

légyszi, fogadjatok már vissza!

Ilyen az, amikor az 51 éves Will Smith a kapuzárási pánikról elmélkedik Budapesten Egy nappal korábban a Bazilika előtt a születésnapját ünnepelte Will Smith, csütörtökön pedig újságíróknak mesélt arról, hogy milyen volt smink nélkül filmet forgatni, és milyen az élet így, 50 felett. A színész, Ang Lee rendező, valamint az elmúlt negyven év legnagyobb blockbustereinek producere, Jerry Bruckheimer titkokat árult el a Gemini Man sajtótájékoztatóján.

Smith csütörtökön néhány másodperccel este fél kilenc előtt megjelenik a Budapest Park színpadán, és nem bízza a véletlenre, az igazi klasszikusokkal kezd: elsőként a Gettin’ Jiggy Wit It, majd a Miami csendül fel. Ahogy mondja is: „most ilyen old school hiphop következik”. Tagadhatatlan, hogy a közönséggel remekül működik, szinte kivétel nélkül mindenki belemegy a játékba, és kiabálja, amit kell: itt most nem a mocskos Fidesz szól, hanem csak a „hey” meg a „ho” – és ez így van jól.

A show közben Smith többször bemutatja a táncosokat a színpadon név szerint is, amit bőven megérdemelnek, mert kétségtelenül ők viszik a prímet az este alatt. Az előadó nagyjából fél óra zene után maga mellé hív néhány rajongót – olyanokat, akiknél vannak kézzel készített transzparensek. A színpadra jutott szerencséseket Smith még jól meg is táncoltatja. A dal után néhányan képet kérnek tőle, mire a többi jelentkező is vérszemet kap, így majdnem minden színpadra jutott rajongóval készül egy szelfi.

Will Smith a Budapest Parkban Csepregi Máté

Ezután következne az elmélyülés – néhány másodpercig halljuk Gotye Somebody I Used to Know című számát, majd sötétségbe borul minden, és megjelenik a képernyőkön fekete-fehérben James Avery képe. A színész egyfajta apafigura volt Smith számára, együtt játszottak a Kaliforniába jöttem című sorozatban a kilencvenes években – Avery Phil bácsit, a nagyszívű, de szigorú családfőt alakította. A színész 2013-ban meghalt egy sikertelen szívműtét után 68 éves korában. Smith néhány másodperc után feljön a színpadra és maga mellé hívja Andrást, aki tolmácsol – tehát valami igazán fontos mondanivalónak kell következnie, amit mindenkinek értenie kell.

„Amikor a világ elvesztette Phil bácsit, úgy éreztem, nekem kell betöltenem a helyét” – mondja Smith, majd hozzáteszi, hogy amikor a sorozatot forgatták, akkor jómaga „fiatal volt, 21 éves és vad”. Majd felidézi Phil bácsi tanácsát:

Will, lassulj le, nézz körbe, és figyelj az emberekre magad körül.

És ezután következik valami nagyon felszínes, ami talán a végére szép lesz: Smith arra kér mindenkit, hogy itt és most, a jelenben nézzenek körül, és öleljék meg a maguk mellett lévő embert. „Mert mindenki küszködik valamivel az életében – valaki éppen szakításban van, valaki éppen elveszített egy számára fontos embert, valaki az állását veszítette el, és van olyan, akit éppen most diagnosztizáltak valamilyen betegséggel. Nem tudhatod, hogy min mennek keresztül a körülötted lévők” – mondja.

De ezután jön az a pont, ami után végleg elengedem a mélység keresését ebben a koncertben. „Mindenkinek vannak problémái, és mindannyian küzdünk valamivel, de egy megoldás van: a szeretet” – zárja le a rövid monológját Smith és hosszú másodpercekig szívecskét formálva tartja a magasba a kezeit.

Ezután egy kis hangulatemelő filmes blokk következik, a kivetítőn válogatást látunk azokból az alkotásokból, amikben a színész is játszott. Szól a Bad Boys, majd a vadnyugatra száguldunk az 1999-es Wild Wild West című film dalával – ehhez a jelmezek és a megfelelő kiegészítők sem maradhatnak el, cowboy-kalapok virítanak a fellépőkön. Csak ezek után, a kezdéstől számítva nagyjából egy óra elteltével érkezünk meg az új album számaihoz: felcsendül a Bulletproof című dal kiváló közreműködőkkel.

Vadnyugat a Budapest Parkban Csepregi Máté

És itt jön el az a pont, amire talán mindenki várt. „Biztonsági bejelentés: azonnali beavatkozásra van szükség. Ne essenek pánikba, ne hagyják el a helyszínt, maradjanak a helyükön és élvezzék a műsor további részét”- hangzik el a hangosbemondókból. A következő másodpercben mindenki az égre emeli a tekintetét, ahol egy olyan drónűrhajó bukkan fel, amit még a nyolcadik kerületből is látni lehet egyes beszámolók szerint. A rácsodálkozást Smith töri meg azzal, hogy a Men in Black filmekből ismerős öltönyben és napszemüvegben jelenik meg a színpadon – voltak olyan fiatal rajongók, akik egyébként ilyen öltözékben érkeztek a koncertre.

Men in Black Csepregi Máté

Drónűrhajó és Men in Black Csepregi Máté

Talán itt volt az este csúcspontja, ahonnan gyakorlatilag már csak zuhanni lehetett – a tolmácsfeladatokat ellátó András megint felment a színpadra Smith mellé. „Szívem csücskéből köszönöm ezt a fogadtatást. Az utóbbi pár évben nehéz időszakot éltem át. Most meg akarok osztani veletek valamit. Az egész karrieremet azzal töltöttem, hogy szeretetet sugározzak felétek. Néhány évvel ezelőtt éppen a karrierem csúcsán lehettem volna, de valami akkor rosszul sikerült. Azóta arra az estére minden nap visszagondolok. Itt és most az a szeretet melengeti a szívemet, amit eddig kaptam. Tudom, hogy sokan nem láttatok még ilyet, úgyhogy inkább megmutatom nektek” – ekkor Smith a magasba emeli az Oscar-díját, amit a Richard király című filmben nyújtott alakításáért kapott meg 2022-ben, amikor a bizonyos pofozkodás is történt.

Zavart kelt bennem, ahogyan az előadó a színpadon és a közönség sorai között járkálva ünnepelteti magát és a kis aranyszobrát, de valahol mégis átérezhető ez a helyzet. Mi lett volna, ha a színész balhé nélkül megússza a díjátadót, és igazán meg tudja ünnepelni a sikerét? Lett volna friss album, turné, budapesti koncert? Újra meg újra visszhangzik a fejemben a következő mondat:

légyszi, fogadjatok már vissza!

Mindezek után jön még egy dal az új albumról, a Work of Art (azaz Műalkotás). „Mindenki önmagában egy műalkotás. Nem kell tökéletesnek lenned, hogy szeretetet kapj” – mondja a szám közben Smith.

Háromnegyed tíz körül érkezünk a fináléba, robban a piros konfetti, szól a Hard Times című szám, ami méltó lezárása az estének.

„Néha kegyetlen az igazság / Néha tragikus az élet / De mi csak szeretünk ebben az őrületben” – énekli az előadó.

Egyszer van visszataps, utána szigorúan vége: Smith megköszöni a jelenlétet és jó éjszakát kíván.

Will Smith a Budapest Parkban Csepregi Máté

A koncert előtt mellém tévedt egy fiatal lány, cigarettát keresett. Beszélgetni kezdtünk – elmondta, hogy ő az édesapjával jött a koncertre. „A kocsiban szoktuk hallgatni Will Smith számait, apukám szereti nagyon, és úgy gondoltam, érdemes lenne eljönni, jó buli lesz” – tette hozzá. A lány beszámolója azt hiszem, egészen jól behatárolja a korosztályt is, amelyik jelenlétével dominált ezen a koncerten. Valaki a nosztalgia, valaki a show, valaki a jelenség, és valaki a buli miatt jött. Számomra kicsit olyan volt ez, mint az augusztus 20-ai tűzijáték – egyfajta bűnös élvezet az alapján a narratíva alapján, miszerint az égbe fellőtt, más célra is felhasználható milliárdok valahol azért mégis gyönyörködtetnek.

Talán Will Smith is ezeket a zsigeri élményeket keresi Budapesten, ha már igazán őszinte nem tud lenni.