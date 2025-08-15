Karikó Katalin: Amikor jön a következő pandémia, Amerika könyöröghet majd a kínaiaknak vagy Európának, hogy adjanak mRNS-oltásokat

„Amikor majd jön a következő pandémia, a fejlesztések leállítása hatalmas nemzetbiztonsági veszélyt fog előidézni. Akkor Amerika könyöröghet majd a kínaiaknak vagy Európának, hogy adjanak mRNS-oltásokat” – így kommentálta a Magyar Hangnak adott interjúban a Nobel-díjas Karikó Katalin, hogy Robert Kennedy amerikai egészségügyi miniszter megvont félmilliárd dollárnyi állami támogatást az mRNS-vakcinák fejlesztésétől.

Karikó szerint még soha nem fordult elő, hogy egy miniszter, aki nem is kutató, hanem ügyvéd, egyszerűen kijelenti, hogy minden pénzt visszavon egy tudományterülettől, és ezzel ellehetetleníti a kutatást.

„Én sem szólok bele a jogi kérdésekbe, mert nem értek hozzá” – tette hozzá a világhírű magyar kutató, aki szerint az oltásellenes Kennedy minisztersége nagy hátrányt okoz az amerikai tudománynak és magának az országnak is.

Karikó azt sem érti, hogyan válhatott ennyire erőssé a tudományellenesség az Egyesült Államokban, és hogy lehet, hogy „tömegek őrjöngenek örömükben, amiért szétverik a Harvard Egyetemet”. Úgy véli, a kutatók ugyanúgy fognak reagálni, mint ő, amikor elment Magyarországról, mert ellehetetlenítették a munkáját.

A kutató szerint az mRNS-vakcinák mellékhatásai nem különböznek a hagyományos védőoltásokéitól, de sokan azért hisznek ennek ellenkezőjében, mert egyszerre sok felnőtt és idős embert is ugyanazzal oltottak be, az idős emberek pedig vakcinától függetlenül is gyakrabban betegednek meg. Azt ugyanakkor nem gondolja, hogy az mRNS-oltások fejlesztését visszavetné a támogatások megvonása, az amerikaiak megtalálják majd a módját, hogy hogyan folytassák a munkájukat.