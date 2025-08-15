„Gyilkosok 1939 óta” feliratú transzparens miatt tört ki botrány az izraeli–lengyel meccsen az UEFA Konferencia Liga debreceni selejtezőjén

„Gyilkosok 1939 óta” feliratú transzparenssel sértették meg a lengyeleket Debrecenben egy csütörtöki lengyel–izraeli focimeccsen.

Az izraeli csapatok a gázai vérengzés körüli viharok miatt, az UEFA döntése alapján semleges helyeken játszanak, ezért zajlott Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban (címlapképünkön) a Maccabi Haifa–Raków Czestochowa mérkőzés. A gyalázkodó feliratokat, köztük a lengyeleket gyilkosoknak nevezőt egységes felháborodás fogadta. Ezen az sem segített, hogy 2–0-ra a lengyel csapat győzött.

A felirat sérti a második világháború lengyel állampolgárságú áldozatainak, köztük 3 millió zsidónak az emlékét – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök. Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök eljárást követelt az UEFA-ban az izraeli csapat ellen, és büntetést kezdeményez Cezary Kulesza, a Lengyel Labdarúgó-szövetség elnöke, illetve Marek Papszun, a Raków edzője is.

Megszólalt Izrael varsói nagykövetsége is: borzalmasnak és gyalázatosnak nevezte a Maccabi egyes szurkolóinak viselkedését, aminek nem lehet helye a stadionokban, bár hozzátette: ez nem tükrözi az izraeli szurkolók többségének szellemét. A nagykövetségi bejegyzés alatti kommentek némelyike hiányolta a bocsánatkérést. Igaz, egy izraeli portál, amely Nawrocki elnököt alaptalanul „holokausztrevizionistának” nevezi, arról is beszámolt, hogy később az izraeliek buszát lengyel „huligánok” megtámadták, továbbá támadja az UEFA Izrael-ellenesnek tekintett döntését.

Az esetről megkérdeztük a magyar rendőrséget is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

A konfliktus nem új. Éppen Morawiecki volt a miniszterelnök 2018-ban, amikor egy törvénnyel bűncselekménnyé nyilvánítottak minden bírálatot a lengyel társadalom német megszállás alatti magatartását illetően, vagy azt, ha „a lengyel nemzetet a nácik bűntetteiben való bűnrészességgel vádolják”, de aztán a nemzetközi botrány hatására ezt módosítaniuk kellett.

2019-ben Israel Katz akkori külügyminiszter okozott botrányt, amikor Jichak Samir egykori izraeli kormányfő szavait idézve közölte, hogy a lengyelek az anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust. 2021-ben azért váltak hűvössé a kapcsolatok, mert a varsói parlamentben szinte egyhangúlag megszavazott törvény, amely értelmében Lengyelországban harminc év elmúltával nem lehet kétségbe vonni a közigazgatási eljárások során hozott döntéseket az elkobozott ingatlanok visszaszolgáltatásáról, izraeli álláspont szerint csorbítja a holokausztot túlélők jogait.

A helyzet az, hogy a történelmi tényeket nem lehet leegyszerűsített jelzőkkel elintézni. Az 1930-as évek Lengyelországában erősen antiszemita légkör uralkodott – a lakosság egytizede volt jórészt ortodox, jiddisül beszélő, elkülönülten élő zsidó –, és a német megszállás idején a lengyel társadalom egy része az ellenállási mozgalom vezetőinek rosszallását is kiváltva helyeselte a németek által végrehajtott holokausztot. De az is tény, hogy a Yad Vashem Intézet által adományozott A Világ Igaza cím birtokosai között a lengyeleké a legnagyobb létszámú csoport, pedig az életével játszott, aki zsidókat mentett – miközben közülük sokan azért váltak mártírrá, mert a lengyel szomszédaik jelentették fel őket.

Vagyis csak az árnyalt megközelítésnek van értelme, a sértegetés akár stadionban, akár politikai fórumokon értelmetlen, és csak rossz vért szül. Ebben most a debreceni meccs kapcsán mindenki egyetért.