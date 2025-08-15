Alaszkai csúcs: Trump a lojális, Putyin a dörzsölt embereit viszi magával

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök sem egyedül érkezik a pénteki csúcstalálkozóra az alaszkai Anchorage-ba: mindkét vezetőt több kulcsembere is elkíséri – írja a The Guardian.

Ám amíg az orosz delegációban a Kreml belső körének legbefolyásosabb alakjai – köztük tapasztalt politikusok, pénzügyi stratégák és diplomaták – kaptak helyet, addig az amerikai oldalon feltűnik egy ingatlanmágnás és egy korábbi tévés műsorvezető is.

A The Guardian szerint ez azért forulhat elő, mert Trump régóta fontosabbnak tartja a lojalitást mint a tapasztalatot, noha Kijevben és Nyugaton is sokan aggódnak amiatt, hogy a Fehér Házban nincsenek tapasztalt Oroszország-szakértők, akik valódi befolyással rendelkeznek.

Az orosz delegáció:

Szergej Lavrov külügyminiszter. 2004 óta tölti be tisztségét, ezzel ő az egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő magas rangú diplomata a világon. Központi szerepet játszik Moszkva külpolitikájának alakításában.

külügyminiszter. 2004 óta tölti be tisztségét, ezzel ő az egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő magas rangú diplomata a világon. Központi szerepet játszik Moszkva külpolitikájának alakításában. Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó. Karrierdiplomata, folyékonyan beszél angolul, és hosszú ideje az Egyesült Államokra koncentrál. 1998 és 2008 között Oroszország amerikai nagyköveteként szolgált.

külpolitikai tanácsadó. Karrierdiplomata, folyékonyan beszél angolul, és hosszú ideje az Egyesült Államokra koncentrál. 1998 és 2008 között Oroszország amerikai nagyköveteként szolgált. Andrej Belouszov védelmi miniszter. 2024-ben váltotta Szergej Sojgut, azóta a fegyveres erőkben dúló korrupció visszaszorításán és az orosz gazdaság háborús gazdasággá alakításának felgyorsításán dolgozik. Képzett közgazdász, állítólag mélyen vallásos és lojális technokrata.

védelmi miniszter. 2024-ben váltotta Szergej Sojgut, azóta a fegyveres erőkben dúló korrupció visszaszorításán és az orosz gazdaság háborús gazdasággá alakításának felgyorsításán dolgozik. Képzett közgazdász, állítólag mélyen vallásos és lojális technokrata. Kirill Dmitrijev beruházási és gazdasági együttműködési különmegbízott. Viszonylag új szereplő a Kremlben, mégis kulcspozíciót tölt be Moszkva és az üzletorientált Trump-adminisztráció között. Az Egyesült Államokban tanult, és személyes kapcsolata van Putyin családjával: felesége az elnök egyik lányának közeli barátja.

beruházási és gazdasági együttműködési különmegbízott. Viszonylag új szereplő a Kremlben, mégis kulcspozíciót tölt be Moszkva és az üzletorientált Trump-adminisztráció között. Az Egyesült Államokban tanult, és személyes kapcsolata van Putyin családjával: felesége az elnök egyik lányának közeli barátja. Anton Sziluanov pénzügyminiszter. 2011 óta tölti be tisztségét, és kulcsszerepet játszik a Kreml azon erőfeszítéseiben, hogy a nyugati szankciók ellenére is talpon tartsa a gazdaságot. Felvétele az alaszkai delegációba jelzi, hogy Moszkva prioritásként kezeli a büntetőintézkedések feloldását bármilyen békeegyezmény részeként.

Az amerikai delegáció:

Marco Rubio külügyminiszter. Az egykor Trump kritikusaként ismert volt floridai szenátor ma már az elnök egyik legközelebbi szövetségese. Májusban kinevezték ideiglenes nemzetbiztonsági tanácsadónak, így ő lett az első személy Henry Kissinger óta, aki egyszerre betölti mindkét tisztséget.

külügyminiszter. Az egykor Trump kritikusaként ismert volt floridai szenátor ma már az elnök egyik legközelebbi szövetségese. Májusban kinevezték ideiglenes nemzetbiztonsági tanácsadónak, így ő lett az első személy Henry Kissinger óta, aki egyszerre betölti mindkét tisztséget. Steve Witkoff közel-keleti és oroszországi különmegbízott. Ingatlanmágnás, az elnök 2025-ben, diplomáciai tapasztalat nélkül nevezte ki, azóta pedig egyfajta közvetítővé vált Trump és Putyin között. Rendkívül lojális az amerikai elnökhöz, korábbi interjúkban azonban előfordult, hogy Moszkva álláspontját visszhangozta a háborúval kapcsolatban.

közel-keleti és oroszországi különmegbízott. Ingatlanmágnás, az elnök 2025-ben, diplomáciai tapasztalat nélkül nevezte ki, azóta pedig egyfajta közvetítővé vált Trump és Putyin között. Rendkívül lojális az amerikai elnökhöz, korábbi interjúkban azonban előfordult, hogy Moszkva álláspontját visszhangozta a háborúval kapcsolatban. Pete Hegseth védelmi miniszter. A Fox News korábbi műsorvezetőjeként került a kormányba, kinevezése heves vitákat váltott ki. Pozícióját tovább gyengítette, amikor részletes információkat osztott meg egy jemeni támadás tervéről egy zárt Signal-csoportban, amelybe tévedésből egy amerikai újságírót is felvettek. Európai szövetségeseivel folytatott beszélgetések során egyértelművé tette, hogy Washington már nem „elsősorban” az európai biztonságra koncentrál, és hogy Ukrajna védelmének terhe egyre inkább Európára hárul majd.

Putyin és Trump pénteken, a tervek szerint közép-európai idő szerint 21:30-kor találkozik Anchorage-ban, hogy az ukrajnai háború esetleges lezárásáról tárgyaljon. A csúcstalálkozó helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázis lesz. A politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat. A találkozó programjában közös sajtótájékoztató és munkavacsora is szerepel.