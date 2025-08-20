Magyar Péter pár hónap alatt elérte, hogy Orbán idejétmúltnak tűnjön - nemzetközi lapszemle

„Mocskos Fidesz!” – idézi cikkében így, magyarul Jean-Baptiste Chastand, a francia Le Monde közép-európai tudósítója, miután magyar fiatokra sorra ezt harsogják a fesztiválokon. A szerző szerint elegük van a nacionalista pártból, és kiállásuk azt jelzi, hogy egy egész nemzedék sokall be mind inkább a hatalomtól.

Csatakiáltás lett belőle, alig pár hónappal a választás előtt, amely várhatóan gondot okoz majd Orbánnak. A 20 éves Pankotai Lili úgy magyarázza a lapnak, hogy az ő generációja nem ismer más rendszert, sokan jövőre fognak először szavazni, de már egyáltalán nem fogékonyak a propagandára.

Mindenkinek van olyan ismerőse, aki kénytelen volt külföldre menni az egészségügy vagy az oktatás borzasztó állapota miatt, ezért azután egyre fokozódik a kormánypárt elutasítottsága. Egy olyan országban, ahol a kritikát hevesen támadja az állam közeli sajtó, igen népszerűek lettek olyan zenekarok, amelyek számaikban nekimennek a miniszterelnöknek – áll a cikkben.