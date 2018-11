Gamernek lenni ma már nem csak annyit jelent, hogy valaki számítógépen játszik szabadidejében. Az e-sport az oktatásban is megjelent: a világ különböző egyetemein, de már középiskolákban is indítanak e-sport kurzusokat.

Létezik egy kávézó Dél-Koreában, ahol rengeteg diák tölti a szabadidejét. A PC Szoba nevű internetkávézó közel sem átlagos „beülős hely”, online játékközpontnak számít. A játékosok csúcsminőségű gamer számítógépeket használhatnak, ráadásul alig párszáz forintnak megfelelő összegért. A New York Egyetem hallgatói a világ egyik legnagyobb digitálisjáték-gyűjteményéből szemezgethetnek kedvükre, ugyanis az egyetemen működik a híres Game Centre Open Library, de a Texasi Egyetem hallgatóiból is alakult már e-sport egyesület, ők heti négy napot gyakorolnak, hétvégente pedig más egyetemi-főiskolai gamer csapatokkal mérik össze tudásukat.

Tanulni a játékot

Nem csak játszani van lehetőségük a gamereknek, tudásukat is mélyíthetik iskolai keretek között. A kínai Jinanban működő The Lanxiang Technical School e-sport és menedzsment nevű kurzust is indított, amelyet a tizenévesek és a húszas évek elején járó fiatalok végezhetnek el.

© Fazekas István

Idén szeptemberben a Budapesti Corvinus Egyetem indított e-sport kurzust, a tárgy szabadon választható, de a tervek szerint beépülhet a tanegységlistába is. „Minden harmadik „gazdinfós” hallgatónk ebben a témakörben szeretne szakdolgozatot is írni” – idézte az egyetem közleménye Kis Gergely egyetemi adjunktust, aki szerint a fiatalok hétköznap átlagosan három, hétvégén pedig öt órát töltenek kedvenc szerepjátékukkal, 44%-uk játszik vagy tervez versenyszerűen játszani.

Nem lehet elég korán kezdeni

Nem csak egyetemeken hódít az e-sport. Norvégiában a Garnes Vidaregaande Skule az ország első olyan állami középiskolája, ahol hivatalos tananyag lett az e-sport. Bár nem állami iskolában, de már itthon is megjelent a középiskolai oktatásban az e-sport. A Sportolók Alternatív Sulijában (SAS) tanuló diákok már egészen korán profi játékosokká válhatnak. Három kategóriában felvételizhetnek gyerekek: vannak élsportolók, e-sportolók és lehet kifejezetten programozónak is tanulni. Az SAS-ba járó diákok magántanulóként teljesítik a tanulmányi kötelezettségüket, képzésüket szakmailag a Magyar Esport Akadémia irányítja.

