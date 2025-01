A hideg, fagyos idő pedig magával hozza a fényhiányt is. Hazánkban a legnaposabb hónap a július, a legborúsabb a december, arra pedig érdemes már most felkészülni, hogy a napfény hiánya nem csak a hangulatunkra, de az egészségünkre is komoly hatással lehet.

Mit adtak nekünk a nyári hónapok?

Lehet panaszkodni a nyári hőségre, de a napsütés – megfelelően adagolva – az egészséges élet kulcsa.

A hosszú nappaloknak, a sok fénynek és az élhetőbb hőmérsékletnek köszönhetően nyáron jóval több időt töltünk a szabadban, mint a hideg hónapokban. Ilyenkor a kiegyensúlyozottabb, vitamindús táplálkozás, a több mozgás, a friss levegő mind hozzájárulnak ahhoz, hogy energikusabbak legyünk, de a napsütés egy vitamin termelésével is segít abban, hogy egészségesebbek éljünk és jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Ez pedig a már sokat emlegetett jolly joker, szervezetünk legősibb vegyülete: a D-vitamin.

Mi a D-vitamin és mi köze van a napozáshoz?

A D-vitamin termelődése a bőrünkben kezdődik. Amikor a napfény UV-B sugarai elérik a bőrünket, egy itt található vegyület a sugárzás hatására átalakul, majd a májban és a vesében végbemenő kémiai reakciók során aktív D-vitamin válik belőle. Ezért is nevezik ezt a vitamint “napfény vitaminnak”. És ezért nem termelődik szoláriumozás hatására: a szoláriumban UV-A sugarak segítenek a barnulásban, amik nincsenek hatással erre a folyamatra.

És mi a helyzet a fényvédelemmel? A legjobban akkor járunk, ha csak úgy kifekszünk a napra minden napkrém nélkül? Ez egy régi, klasszikus tévedés: sokan úgy gondolják, hogy a fényvédelemmel meggátoljuk ennek a vegyületnek az átalakulását. Ez egy igen veszélyes tévhit: a fényvédelemre szükségünk van, hiszen a sugárzás káros hatásai már jól ismertek. De jó hír, hogy a D-vitamin akkor is termelődik, ha fényvédővel kenjük a bőrünket!

Azt pedig, hogy mennyi napozásra van szükség a megfelelő mennyiség termeléséhez, nehéz megmondani. Sok tényezőtől függ, de általánosságban elmondható, hogy naponta 15-20 percnyi, arcot és karokat érő közvetlen napfény elegendő lehet a megfelelő D-vitamin-szint eléréséhez.

A hideg hónapokban azonban jóval kevesebb napsütésnek vagyunk kitéve, így nem meglepő, hogy a D-vitamin hiánya télen és tavasszal a leggyakoribb. Az alacsony D-vitamin-szint pedig számtalan betegség okozója lehet, így fontos megismerni a szerepét, valamint azt, hogy hogyan juthatunk hozzá a fényhiányos téli hónapokban is.

Ezért olyan fontos a D-vitamin

Ahhoz hogy energikusak és egészségesek legyünk, egyensúlyban kell tartanunk a szervezetünk különböző rendszereit, így a működésükhöz szükséges vitaminok és ásványi anyagok szintjére is figyelni kell. Különösen igaz ez a télen, amikor a napsütés hiánya a szervezetünk D-vitamin szintjének vészes csökkenéséhez vezethet. Ez pedig számtalan problémát okozhat, hiszen a D-vitamin sok mindenért felelős a szervezetünkben, sőt: az alacsony D-vitamin-szint szinte minden betegség kockázatát megnöveli. Lássuk, miért is felel ez a vitamin és mik a leggyakoribb problémák, ha hiányunk adódik belőle.

A D-vitamint elsősorban a csontok és fogak egészségének felelőseként ismerjük. Segíti a kalcium felszívódását és beépülését a csontokba, így erősíti őket és megelőzi a csontritkulást. Emellett szerepet játszik a fogak egészségének megőrzésében is.

De fontos szerepe van az immunrendszer megfelelő működésében is, hiszen segít a szervezet fertőzésekkel szembeni védekezésben, így csökkentheti a különböző betegségek kialakulásának kockázatát.

A megfelelő izomfunkcióban is nagy szerepe van, hiánya izomgyengeséghez és fáradékonysághoz vezethet.

A D-vitamin-hiány a 2-es típusú cukorbetegség és túlsúly kialakulásának kockázatát is fokozza, de a pszichés egyensúlyra is nagy hatással van: akinek alacsonyabb a D-vitamin-szintje, kétszer nagyobb esélye van depresszióra.

A D-vitamin-hiány tünetei

A szervezet egészséges működéséhez szükséges D-vitamin-mennyiség mintegy 80%-a a napfény hatására a bőrben termelődik. Ha erre nincs lehetőség, a D-vitamin-igényünk 10-20%-a a kiegyensúlyozott táplálkozással biztosítható, de előfordulhat, hogy ezek hiányában olyan mértékben csökken a vitamin-szintünk, hogy már különböző tüneteket okoz. Klinikai kutatások igazolják, hogy a téli hónapokban hazánkban a lakosság jelentős részénél az optimálisnál alacsonyabb a vér D-vitamin-szintje, a hiányra pedig reagál a szervezetünk is.

Nézzük, mik az alacsony D-vitamin-szint leggyakoribb tünetei.

Fáradtság, kimerültség – A D-vitamin fontos szerepet játszik az energiaszint fenntartásában. Hiánya esetén gyakori tünet a krónikus fáradtság érzés.

Csontok fájdalma, izomgyengeség – Mivel a kalcium felszívódásában is szerepet játszik, hiánya esetén a csontok gyengülhetnek, és fájdalmasak lehetnek. Izomgyengeség, ízületi gyulladás is jelentkezhet.

Hangulatváltozások, depresszió – Egyes tanulmányok szerint a D-vitamin hiánya összefüggésbe hozható a depresszióval és más hangulati zavarokkal.

Gyakori megbetegedések – A D-vitamin erősíti az immunrendszert, így hiánya esetén gyakrabban lehetünk betegek, például náthásak vagy influenzásak.

Hajhullás – A D-vitamin hiánya befolyásolhatja a hajnövekedést, és hajhulláshoz vezethet.

Gyenge fogak – A D-vitamin a fogak egészségéhez is hozzájárul, hiánya pedig fogszuvasodáshoz vezethet.

Lassú sebgyógyulás – A D-vitamin fontos szerepet játszik a szövetek regenerációjában, így hiánya esetén a sebek nehezebben gyógyulnak.

A fenti tüneteket érdemes komolyan venni, hiszen a vitamin pótlásával komoly betegségeket előzhetünk meg. Ha az a gyanúnk, hogy D-vitamin-hiányban szenvedünk, egy egyszerű vérvételből kideríthető, hogy valóban erről van-e szó. A legjobb megoldás azonban a megelőzés!

Hogyan pótolhatjuk a D-vitamint?

Mivel a napsütés a legjobb módja annak, hogy ideális legyen a D-vitamin-szintünk, ősszel és télen is gyűjtsünk be annyit belőle, amennyit csak lehet. A napfényben szegény évszakokban ez nagy kihívás, de ilyenkor is érdemes minél többet a jó levegőn tartózkodni, így kihasználva azt a kevés napsütést, ami érheti a bőrünket. A téli sportokat űzők különösen jó helyzetben vannak, de ha nem is járunk síelni, egy téli sétával is sokat tehetünk a megfelelő D-vitamin szintünkért.

A napsütés hiánya miatt különösen érdemes a táplálkozásunk során, más forrásokból is pótolni a D-vitamint. A zsíros halak, mint a lazac és a makréla, a tojássárgája, a tejtermékek és néhány gombafajta is tartalmaz D-vitamint.

Ha nem tudjuk pótolni a napsütést és nem fogyasztunk D-vitaminban gazdag ételekből elég mennyiséget, fontos hogy étrend-kiegészítőkkel pótoljuk a hiányt és ezzel biztosítsuk a vér optimális D-vitamin szintjét. A szakértők szerint a szükséges UV-B sugárzást nem kapó felnőtteknek napi 1500-2000 NE (nemzetközi egység) D-vitamin-bevitel az ideális mennyiség a hiány megelőzésére. Ennek adagolásáról és módjáról kérdezzük meg az orvosunkat, hogy elkerüljük a vitamintúladagolását.

