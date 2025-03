A modern logisztikában az egyik legnagyobb kihívás a hűtött ellátási lánc fenntartása, hiszen a megfelelő hőmérséklet és az optimalizált anyagáramlás nélkülözhetetlen a frissesség és a biztonság megőrzéséhez. Intelligens intralogisztikai megoldásokkal a vállalatok minden hőmérsékleti tartományban optimalizálhatják működésüket, biztosítva a fenntarthatóságot és a jövőbeli növekedés lehetőségét. Az ASRS-megoldások (ASRS: „Automated Storage and Retrieval System”, vagyis az automata tárolórendszerek lehetőséget adnak arra, hogy a raktárüzemeltetők hatékonyabban szervezzék készleteiket, miközben minimalizálják a dolgozók zord hőmérsékleti körülményeknek való kitettségét.

A költségektől is fáznak

A hűtőraktárakban a szakképzett munkaerő hiánya komoly kihívást jelent, mivel a hideg környezetben végzett fizikai munka kevésbé vonzó a munkavállalók számára. Az ismétlődő, nehéz feladatokat ellátó komissiózók és targoncavezetők munkája különösen megterhelő, ráadásul hosszú időn át kell nagyon alacsony hőmérsékleten dolgozniuk. Az automatizált raktári rendszerek azonban jelentős változást hoznak: nemcsak csökkentik az emberi munkaerő szükségességét, hanem felgyorsítják a logisztikai folyamatokat, növelik a tárolási kapacitást, és csökkentik a dolgozók extrém hőmérsékleti kitettségét. Az intralogisztikai rendszerek modernizálásával a raktárak ergonomikusabb munkaállomásokat hozhatnak létre, ahol a dolgozók hatékonyabban és kényelmesebben végezhetik feladataikat.

Ezenkívül a meglévő tárolóhelyek optimalizálása érdekében egyre több vállalat fordul szakértőkhöz, hogy a raktári rendszerek átalakításával nagyobb kapacitást érjenek el. A mobil állványrendszerek és az automatizált magasraktárak megoldást nyújtanak erre, hiszen maximálisan kihasználják a rendelkezésre álló teret, miközben jelentős energia-megtakarítást is lehetővé tesznek.

Az energiaköltségek ugyanis a hűtőlánc egyik legnagyobb kiadási tényezőjét jelentik, és a manuális működés által megkövetelt tágasabb folyosók, valamint a szükséges világítás miatt ezek tovább növekedhetnek. A részleges vagy teljes automatizálás kompakt tárolási megoldásokat kínál, amelyek csökkentik a hűtési és világítási igényeket, ezáltal jelentősen mérsékelve az üzemeltetési költségeket. Egyes fejlett megoldások akár teljesen sötét környezetben is működhetnek, tovább javítva az energiahatékonyságot és a fenntarthatóságot.

A hőmérséklet kevés

A hűtőraktározás világa dinamikusan változik, és az automa tárolórendszerek (AS/RS) kulcsszereplőivé válnak ennek az átalakulásnak, csakúgy mint a csatornás tárolórendszerek, amelyek gyorsabb és pontosabb árukezelést biztosítanak.

A SCHÄFER Lift & Run (SLR) modul kimondottan a hosszú sarzsok megfelelő menedzselését biztosítja, hihetetlen teljesítmény mellett, mely a folyosóban egymás felett elhelyezkedő kiszolgálórobotoknak köszönhető, és jelentős előnyt jelenthet az élelmiszer- és italgyártó, valamint kereskedő vállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a magasraktárak is megnövekedett szerepet kapnak, hiszen lehetővé teszik a vertikális tér maximális kihasználását – egyes létesítményekben akár 40 métert meghaladó magasságban is tárolhatók a raklapok. Egy Fülöp-szigeteki hűtőraktár például állványos magasraktári rendszerre épül, amely nemcsak óriási befogadóképességet biztosít, de még tájfunok esetén is garantálja az ellátási lánc folytonosságát.

A mobil raklapállványok nemcsak a tárolótér kihasználását növelik, de lehetővé teszik a raktári logisztikai folyamatok zökkenőmentes szervezését is. Akár 90%-os tárolókapacitás-növekedést és 45%-os helymegtakarítást kínálnak, emellett automatizált szállítórendszerekkel és önvezető targoncákkal kombinálva még hatékonyabbá teszik a hűtött áruk gyors és pontos mozgatását.

Jelentősen hozzájárulhat az üzemeltetési költségek csökkentéséhez az SSI Exyz felrakógép (SRM), amely az automatizált raklaptárolásban jelent ideális megoldást, és akár 45 méteres magasraktárakban is bevethető. A nevében szereplő „E” az energiafogyasztás és a teljesítmény hatékonyságát jelöli minden irányban, ahol a gép dolgozik, vagyis az „x”, az „y” és a „z” tengelyen. Moduláris felépítése maximális rugalmasságot, rövid szállítási és beszerelési időket biztosít, mélyhűtött raktárakban akár -30°C-ig használható. Az SSI SCHÄFER innovatív oszlopkoncepciója egyedülálló a piacon. Ennek köszönhetően az oszlopba integrált ellensúlyokat lehet beépíteni az raklapemelőbe, amelyek a raklapemelő saját tömegének akár kétharmadát kitehetik, növelve ezzel a teljesítményt, miközben csökkentik a szükséges energiafelhasználást. Így a hagyományos berendezésekhez képest már önmagában az emelési folyamat során akár 25%-os energiamegtakarítás érhető el.

Grolleman Coldstore: hatékonyság minden köbméteren

A hollandiai Grolleman Coldstore modern hűtőházi raktára kiváló példa arra, hogyan lehet a fejlett automatizálási megoldásokat hatékonyan integrálni a mindennapi működésbe. A 6500 négyzetméteres létesítmény 15 000 tonna árut képes befogadni, miközben egy teljesen automatizált mobil állványrendszer gondoskodik a gyors és precíz készletkezelésről. A FIFO-elv szerint működő rendszer 10 000 tömbraklap és 13 500 euroraklap tárolását biztosítja, a felesleges közlekedőfolyosók megszüntetésével maximalizálva az elérhető kapacitást.

A raktár hat egységből áll, 50 mozgatható állványkocsival, amelyek akár 260 tonnát is elbírnak. A függőleges térkihasználás is kiemelkedő: az ötszintes állványok 10,5 méter magasra nyúlnak, a megerősített első hordozószint pedig akár 5400 kg-os raklapokat is képes kezelni. Az áruk mozgatása egy zárt szállítószalag-rendszeren keresztül történik, amely a fagyasztóból közvetlenül a raktárba juttatja a termékeket.

A teljes műveletet egy intelligens raktárkezelő rendszer (WMS) irányítja, amely automatikusan nyitja a folyosókat, lehetővé téve a targoncák gyors és hatékony munkavégzését.