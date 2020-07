Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot találni, ahova az egész család szívesen megy, kicsik és nagyok is egyformán élvezik, és biztonságban is érezhetjük magunkat. Ilyen hely a Familypark, Ausztria legnagyobb szabadidőparkja.

A magyarok körében már jó ideje népszerű az osztrák családi park, hiszen remek kikapcsolódás az egész családnak, nem kell érte sokat utazni, ellenben olyan élményéket nyújt, amire a gyerekek napokig készülnek, izgalommal várják. Nem titok, hogy a felnőttek sem szoktak unatkozni, sőt van, aki jobban várja, mint a kicsik. Ideális program akkor is, ha gyermek nélkül keresünk programot, és egyszerűen csak szeretnénk kicsit kiszakadni a hétköznapokból. Remek lehetőség lehet csapatépítésre is, hiszen soha nem lehetünk elég idősek ahhoz, hogy játszva jól érezzük magunkat.

Május 30-a óta újra látogatható a Familypark a koronavírus kapcsán bevezetett szabályok betartása mellett.

Kalandok és izgalom családias hangulatban

A Familypark Ausztria legnagyobb szabadidőparkja. A Fertő tó melletti Ruszton található, Soprontól körülbelül húsz kilométerre. 145.000 négyzetméteren összesen 29 pörgő-forgó attrakcióval, különböző játékokkal várja a szórakozni vágyókat. A környezet tökéletesen illik a mesék hangulatához, a családi park csodaszép tölgyfák között hatalmas zöld felületen terül el.

A helyszín leginkább a klasszikus meséket idézi, négy aprólékosan megtervezett tematikus világra van osztva. Mindegyiknek más a hangulata, így mindenki megtalálhatja, amire a szíve vágyik. A négy minivilág: az Élményvár (Erlebnisburg), a Meseerdő (Märchenwald), a Falusi gazdaság (Bauernhof) és a Kalandsziget (Abenteuerinsel) számos élményt kínál minden korosztálynak. A parkba látogatók egy gondosan kidolgozott fantáziavilágba léphetnek be, ahol minden a szórakozásról szól, és a környezet is a gondtalan, idilli világot próbálja megjeleníteni. Filippo kandúr, a Familypark kabalafigurája bárhol felbukkanhat, és ha szerencsések vagyunk, akkor még egy szelfit is készíthetünk vele.

És ha már van egy jól sikerült képünk a kabalakandúrral, akkor távozásnál mindenképpen nézzünk szét Filippo varázsboltjában is. A park megújult ajándékboltja a kijáratnál várja a vendégeket, 125 négyzetméteren. Itt biztosan mindent megtalálunk, mi szem-szájnak ingere, főleg, hogy édességeket is árulnak.

Aki elég bátor, kezdheti az izgalmak sorát egy kis hullámlovaglással

A 2019-es szezon egyik újdonsága a Bolondos forgószél (der durchgedrehte Wirbelsturm) nevű hajóhinta volt. A név meglehetősen beszédes, valóban egy forgószél gyomrában érezhetjük magunkat, de vigyázat, akinek érzékeny a gyomra, kezdjen inkább egy szelídebb attrakcióval. Akik viszont ezek után is merész kalandra vágynak, semmiképpen ne hagyják ki a Patkánymalom (Rattenmühle) elnevezésű családi hullámvasutat, amivel a tölgyerdő lombkoronái között száguldozhatnak.

© Hafenscher

Ha ez sem lenne elég, akkor kipróbálhatjuk, hogy milyen 20 méteres magasságban repülni, ehhez csak át kell sétálnunk Leonardo repülő szerkezetéhez (Leonardos Flugmaschine). Akik viszont valami könnyedebb mókával indítanák az izgalmakat, esetleg kisebb gyerekkel együtt kalandoznának, azoknak tökéletes választás lehet az Almakörhinta (Apfelflug) a Familypark Falusi gazdaság részlegén, esetleg felpattanhatunk az Erdei expresszre (Waldexpress), sőt, akár egy traktorra is.

Nem árt időnként megpihenni és gyűjteni a bátorságot a komolyabb kihívásokra, erre tökéletes helyszín a Római torony (Römerturm), ahonnan 360 fokos kilátás nyílik a környező tájra, sőt innen ellátni egészen a Fertő tóig is. Ha pedig a család legkisebb tagjait szeretnénk elkápráztatni, akkor irány a Meseerdő (Märchenwald).

Váltóruhát érdemes vinni, senki nem ússza meg szárazon

A 2020-as szezon egyik újdonsága, a Vízmű (Wasserwerk) elnevezésű vizes játszótér, a legális fröcskölés színtere. Nem árt, ha van nálunk váltóruha, de tulajdonképpen az sem baj, ha nincs. A játszótér szó szerint felfrissít a meleg nyári napokon, amikor felüdülés egy kis vizes kaland. A 250 négyzetméteres vizes játszótéren szökőkutak, vízköpők és interaktív játékok gondoskodnak arról, hogy senki ne maradjon szárazon. A vizes kalandokat a Falusi gazdaság (Bauernhof) tematikus részlegén találjuk meg, ha már nagyon kimelegedtünk.

© Semeliker

Nem készült szendviccsel, vagy már el is fogyott? Semmi gond!

Elkerülhetetlen, hogy egy ilyen aktív programon ne éhezzünk meg, de akkor sem kell kétségbeesni, ha a gyerekek már az odaúton megették az összes kekszet és szendvicset. A Familypark területén összesen 17 különféle vendéglátóegység közül választhatunk, és az élményeket fokozza, hogy az éttermek és étlapok kínálata tökéletesen illeszkedik az adott tematikus részleg világához. Az sem gond, ha van vegetáriánus a családban, sőt az olasz és osztrák konyha rajongói is megtalálják kedvencüket. A honlapon egyébként meg lehet nézni, hogy mely vendéglátóegységek kínálnak például gluténmentes ételeket, de tovább szűkíthetjük a keresést laktózmentesre, sőt számos más szempont alapján is választhatunk.

© Hafenscher

Biztonságos szórakozás a koronavírus ideje alatt is

Fontos tudni, hogy a családi park nagy hangsúlyt fektet a biztonságra. Ez nemcsak a vírussal kapcsolatos intézkedésekre igaz egyébként, hanem összességében elmondható a Familyparkról. Jelenleg az óvintézkedések egyik eleme, hogy korlátozva van a napi látogatói létszám, ezért csak előzetesen, online vásárolt napijeggyel lehet bemenni. Ha valakinek éves bérlete van, akkor is be kell jelentkeznie online.

A maszk használata természetesen itt is kötelező, viselnünk kell az attrakcióknál, az éttermekben és az üzletekben is. A mászófalak, a mászókák és az elektromos színház jelenleg zárva tartanak, illetve egyelőre az állatsimogató is.

2020-as kalandnaptár

Az idei szezonban módosul a szabadidőpark nyitvatartási ideje is, a Familypark július közepétől szeptember elejéig egészen 19:00 óráig várja a látogatókat. Az elő- és utószezonban (áprilisban, májusban és októberben) a park hétfőnként és keddenként zárva tart (kivéve az iskolai szünetekben és ünnepnapokon, például a húsvéti szünetben).

Speciális események idején, ilyen a Halloween például, a park módosított nyitvatartási idővel fogadja a vendégeket. Idén, 2020. október 23. és november 1. között „Boszorkányok és varázslók” mottóval várják a kalandra vágyókat. Természetesen minden vonatkozó információt, legyen szó akár a nyitvatartásról, akár a jegyárakról, megtalálunk a honlapon.

A borítókép forrása itt található.