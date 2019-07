A pihenés persze nagyon jót tesz, például elkerülhetjük a kiégést, azonban könnyen eshetünk abba a hibába, hogy kialszik ez a belső „őrláng”, és csak nagy nehézségek árán tudjuk újra begyújtani, amikor újra beindul a munka. Vajon tényleg a minimumon való vegetálás a legjobb módja annak, hogy optimálisan kihasználjuk ezt a csendes időszakot?

Valójában ez a határidőktől és találkozóktól mentes holtidőszak nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy valami olyan értelmes dolgot cselekedjünk, amelyre egyébként nem jutnak idő a túlságosan elfoglalt periódusainkban.

De hol kezdjük, és mivel? Ez a 8 tipp a segítségünkre lehet:

#1. Szervezzük át a szakmai terünket

Asztali gépünk tele van fájlokkal? Az asztalunkról csak úgy csorognak le a papírok? Az uborkaszezon remek lehetőséget nyújt a rendrakáshoz. Olvassuk el a félretett leveleinket, dobjuk ki a levélszemetet. Konfiguráljuk újra mind a digitális, mind a fizikális munkaterületünket, hogy még jobban funkcionáljunk év közben. Miután közvetlen környezetünket rendbe raktuk, mentális terünk is kevésbé lesz kaotikus.

#2. Tekintsük át a fejlődésünket, és állítsunk magunk elé új célokat

Gondolkozzunk el szakmai utunkon. Milyen messzire értünk el? Mit kell még tennünk ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célokat? Ha nincsenek épp sürgős feladataink, lehetőségünk nyílik arra, hogy újraértékeljük karrier-térképünket, és ha kell, új célokat tűzzünk ki.

#3. Térjünk vissza régi projektjeinkhez, amelyek nem kaptak annyi prioritást

Mindannyiunknak van olyan feladata, amelyet akár hónapokig, sőt évekig is mellőzhetünk, legyen szó egy hobbiról, egy hosszú távú megbízásról, stb. Ezek a lassú napok lehetővé teszik, hogy elsőbbséget adjunk ezeknek a kallódó feladatoknak. Ha most nem adunk nekik prioritást, akkor mégis mikor?

#4. Ismerjük meg, olvassuk el, kutassuk fel

Most, hogy egy kicsit több időnk van, miért ne helyezzük a hangsúlyt a mindennapi munkáról a szakmai növekedésre? Végezzünk el egy online tanfolyamot, hogy új kompetenciákat szerezzünk. Kutassuk fel iparágunk jelenlegi helyzetét, olvassunk releváns weboldalakat, kiadványokat, hallgassunk podcastokat, hogy lépést tartsunk a legfrissebb hírekkel és trendekkel.

#5. Automatizáljuk az unalmas folyamatokat

Mikor ránk zúdul hirtelen minden, nincs időnk megállni, és feltérképezni, vajon a leghatékonyabb módon közelítünk-e a feladatainkhoz. Most viszont jó esélyünk van arra, hogy a nagy képre gondoljunk. Jelöljük ki azokat a feladatokat, amelyek automatizálhatóak vagy valamilyen módon egyszerűsíthetőek, keressünk olyan eszközöket, amelyek segítenek a magasabb termelékenység fenntartásában.

#6. Csatlakozzunk kollégáinkhoz

A hálózat az egyik legértékesebb szakmai eszköz, de az emberi kapcsolatok elhalnak, ha nem gondoskodunk róluk rendszeresen. Szabadidőnket használjuk arra, hogy ápoljuk munkatársainkkal, vezetőnkkel és ügyfeleinkkel való kapcsolatunkat. Küldjünk nekik üzenetet a LinkedInen, e-mailben, vagy hívjuk meg őket egy kávéra. Erősítsük meg kapcsolatainkat jelenlegi kollégáinkkal is, beszélgessünk csoportos ebédeken.

#7. Álljunk több lábon

Ez az időszak arra is lehetőséget ad, hogy mellékállást vállaljunk, amelyből nemcsak plusz jövedelemre tehetünk szert, de új iparágakat is megismerhetünk, esetleg elkezdhetjük egy saját vállalkozás kiépítését.

#8. Lazítsunk és töltekezzünk

A szezonális visszaesésben élvezzen elsőbbséget a relaxáció. Ősszel a munka valószínűleg visszaáll a régi kerékvágásba, ezért ha nem használjuk ki a nyári hónapokat, kimerülten kezdhetjük az évet. Töltsünk minőségi időt családunkkal, barátainkkal, próbáljunk ki egy új hobbit, töltődjünk fel, hogy újult erővel álljunk neki a munkának.

A Recruiter cikke alapján

