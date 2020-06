Magyarországon 2020 márciusa és júniusa között rengetegen tartózkodtak önkéntes vagy hatósági karanténban a koronavírus miatt, ez idő alatt pedig alaposan átalakultak a televízióhasználati szokásaink.

Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy hogyan tévézünk. Megfelelő beállításokkal és néhány praktikus megoldással optimális felhasználói élményben lehet részünk úgy, hogy közben a látásukat is kíméljük.

1. Nem mindegy, milyen magasan van a tévé!

A készülék pozíciója az egyik legfontosabb tényező, mivel az átlagos felhasználó esetében a látás fókusza körülbelül 110 centiméteres magasságban van, ha a kanapén ül. Ezért érdemes előre gondolkodni, hogy a tévét pontosan hol és hogyan helyezzük el. Nem szerencsés letenni a padlóra, mert így nehéz lesz olyan ülőhelyet kialakítani, ahonnan kényelmesen nézhetnénk a tévét, de túl magasra sem, mert akkor a nyakunkat folyamatosan terheljük.

Az sem mindegy, hogy a készülék kábeleit hogyan tudjuk elrendezni, hiszen senki sem szeret kábeldzsungellel hadakozni. A modern QLED-tévék ma már szerencsére csak egyetlen optikai kábelt használnak, amely egyesíti magában a kép-, és hangjelek továbbítására szolgáló drótokat, illetve az áramellátást biztosító tápkábelt is.

2. Gondolj a gyerekekre és a háziállatokra is!

Mivel a mai tévék már jóval nagyobbak, mint pár évvel vagy évtizeddel ezelőtt, fontos úgy elhelyezni, hogy a készülékben se tudjunk kárt tenni, de fordítva: a tévé se akadályozzon a mozgásban és ne legyen balesetveszélyes a család tagjai számára.

A kábelek elrendezését már feljebb említettük, annyit azonban még fontos megjegyezni, hogy a tévé beüzemelésekor érdemes arra is gondolni, ha a családban kutya, macska vagy más háziállat is van és megakadályozni, hogy a jószág önjelölt villanyszerelőként nekiálljon átrendezni a kapcsolási rajzot.

3. Fény az éjszakában

A tévé elhelyezésekor fontos figyelembe venni a különböző fényforrások és az ablakok elhelyezkedését is. A szemünk számára ugyanis nagyon megerőltető, ha a képernyőre más forrásból is érkezik fény. Nem szerencsés a teljes sötétség sem, ezért érdemes egy szórt fényt kibocsátó lámpát vagy más fényforrást a tévé közelébe helyezni, de a QLED-tévéken elérhető szemkímélő mód bekapcsolása is hasznos, főleg, ha szeretünk késő éjszaka hódolni a sorozatdarálás bűnös élvezetének.

4. Érdemes áldozni a jobb minőségre!

Az új generációs QLED-tévék jelenleg a technológia csúcsát jelentik és mint ilyenek, valamivel többe kerülnek, mint a hasonló tudású és méretű LED-tévék. Érdemes azonban azt a pár tízezer forintot rászánni a különbözetre, ugyanis a megfelelő technológiával, mint például egy 8K felbontású QLED tévéképernyővel, illetve a felhasználói beállítások tudatos alkalmazásával sokat tehetünk a szemünkért: nem csak a szemünk romlását védhetjük ki, de közvetve javíthatjuk a közérzeti állapotunkat.

A szemkímélő üzemmóddal ellátott készülékek ugyanis képesek aktívan szűrni a tévéből érkező fénynek azt a részét, amely a kék színtartományba esik. Ez azért fontos, mert a túl sok kék fény megtéveszti a szervezetünk természetes belső órájaként működő úgynevezett cirkadián ritmust és az alvást kiváltó melatonin nevű hormon termelését is visszafogja.

5. A nőket jobban érdekli a szemük egészsége

A tévézéssel kapcsolatos felhasználói szokásainkat nemrég a Samsung országos kutatás keretében vizsgálta meg. A 2020. május 31-től június 2-ig tartó időszakban, 1189 fős reprezentatív mintán végzett kutatásából többek között az derült ki, hogy a válaszadók kétharmada szemüveges, közülük csak a megkérdezettek körülbelül 33 százaléka veszi figyelembe ezt a tényt a tévé beállítása során.

Érdekesség, hogy míg a válaszadók jelentős többsége, 2-4 méter közötti távolságból tévézik, a nők, illetve a fővárosiak ennél közelebbről, átlagosan 2-3 méter közötti távolságból követik az adást.

Mivel a modern okostévék már nem csak a nézői élményt növelik, hanem a felhasználók egészségére is gondolnak, nem csoda, hogy népszerű funkció a fényviszonyokhoz alkalmazkodó fényerő, amelyet a megkérdezettek negyede (25 százalék) rendszeresen használ is. Valamivel kevesebben (19 százalék) alkalmazzák a már említett szemkímélő üzemmódot. A válaszadók 15 százaléka emellett a megnövelhető betűméretet is örömmel fogadja és használja a tévékészülékén.

A válaszokból az is kiderül, hogy a nőket jobban foglalkoztatja a szemük egészsége: a Pulzus piackutató alkalmazáson, illetve telefonos beszélgetéseken keresztül rögzített adatokból ugyanis kiderül, hogy a nők 53 százaléka veszi figyelembe a tévé beállításai során a szeme állapotát, míg a férfiak 55 százaléka nem törődik ezzel.