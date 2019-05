Még mindig sokan a bankfiókban intézik az átutalásaikat, postán adják fel az adóbevallásukat, és ügyfélszolgálatnál kötik a biztosításukat, pedig ez komplett időpocsékolás. Ráadásul ma már beírathatjuk a gyereket az iskolába, rendezhetjük a rezsinket, és akár be is vásárolhatunk online.

Listánkra a hétköznapi életünk olyan elemeit gyűjtöttük össze, amelyeknek könnyedén választhatjuk az online változatát, ennek ellenére még számos esetben a fizikai alternatíva mellett döntünk. Hogyan szabadulhatunk meg a sorszámhúzástól, a sárga csekkektől, hogyan találhatunk olcsóbb, a környezetet kevésbé terhelő, gyorsabb megoldásokat a számítógépünk előtt ülve vagy a telefonunkat használva? Mutatjuk.

1. Bankolás

Ha van valami, ami unalmas és időt rabló, akkor az a bankfiókban ücsörgés, még ha apró cukorkák és vízautomaták színesítik is az enteriőrt. Ehelyett az ügyek nagy részét sokkal egyszerűbb volna interneten intézni. Ökölszabályként pedig elmondható, hogy a készpénzforgalmat mindig érdemes a legalacsonyabban tartani. A magyarok több mint fele mégis a kézzel fogható pénz mellett dönt. Az Intrum követeléskezelő fizetési szokásokról szóló reprezentatív kutatása szerint Európában gyakrabban használják napi, valamint heti rendszerességgel is az online fizetőeszközöket, mint Magyarországon. Az online bankolást pedig – heti rendszerességgel – közel 10 százalékponttal nagyobb arányban választják a vizsgált országokban hazánkhoz képest. Pedig a folyószámlánk ellenőrzése, illetve az utalások lebonyolítása nagyon egyszerűen és biztonságosan kezelhető elektronikusan is.

A szakértők szerint ráadásul hamarosan egyre több innovatív online pénzügyi szolgáltatás érkezik, valóságos fintech forradalom előtt állunk. 2018. január 1-jétől ugyanis a bankok mellett mások – fintech cégek – is lehetőséget kaptak arra, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsanak. Jöhetnek az egyénre szabott megtakarítási lehetőségek, bankszámlacsomagok.

2. Bevásárlás

Ahogyan a digitális bennszülött Y-generáció vásárlóereje nő, úgy változnak rohamosan Magyarországon a vásárlási szokások. Az elmúlt években feszített tempóban nőtt az online vásárlások értéke. Volt olyan év, amikor az előzőhöz képest 40-50 százalékos volt a növekedés. A Nielsen piackutató szerint a csomagolt és frissáru online forgalma a világban 15 százalékkal nőtt az elmúlt két évben. Globálisan a digitális vásárlók több mint egynegyede (26 százalék) vásárolt már frissárut is a netről: ez forgalomban 15 százalékos növekedés 2016-2018 között. Magyarországon ez az arány alacsonyabb: százból 7-en vásároltak csomagolt élelmiszert, 5-en frissárut.

A piackutatók szerint egyfajta tanulási folyamat során jutnak el a vásárlók az online élelmiszer bevásárlásához: ha kialakul a rutin és a bizalom az első klasszikus vásárlási kategóriákon – a divat, az utazás, a könyvek és az étel házhoz rendelésén – keresztül, akkor előbb-utóbb eljutnak a csomagolt és frissárukhoz is.

Lényeges mindemellett a vásárlási élmény is, így a webáruháznak jól áttekinthetőnek kell lennie, mert ha a vásárlók elvesznek benne, és túl lassúvá vagy bonyodalmassá válik a folyamat, akkor feladják, és a kudarcélmény miatt még a bolthálózattól is elfordulhatnak. Az online boltoknak pedig rugalmasnak kell lenniük az átvétel tekintetében is. Míg korábban házhozszállításnál csak azon kellett gondolkoznunk, hogy az otthonunkba vagy a munkahelyünkre kérjük a megrendelt terméket, ma már ez is teljesen átalakult, és egyszerűbb átvételi pontokra kérni az árut, és akkor menni érte, amikor nekünk megfelel. Az élelmiszervásárlásnál is hasonló a helyzet, de itt romlandó áruról van szó, így a csomagolt vagy frissárut a hozzánk közeli bolt jól megközelíthető átvételi pontján, megfelelő körülmények között tartják, ebben az esetben pedig az a legegyszerűbb, ha a terméket az egyeztetett idősávban vesszük át, minthogy otthon várjuk ki a szállítást.

Megnyitott a SPAR webshopja A kiskereskedelmi üzletlánc elindította webshopját. A házhoz szállítási szolgáltatás Budapest teljes területén és 49 környező településen érhető el. A több mint 960 millió forintos fejlesztés az év végéig csaknem száz újabb munkahelyet teremt. A SPAR rugalmas kiszolgálást kínál az interneten: heti hat napon keresztül, hétfőtől péntekig 8 órától 22 óráig, szombaton 8 órától 18 óráig kétórás idősávokban rendelhetnek a vásárlók. A hét idősáv valamelyikében igényelt kiszállítás mellett a személyes – úgynevezett Drive-In – átvétel is opció. A kiszállításig elkülönített tárolási és hűtési lánc szavatolja a termékek minőségének megőrzését. A jó áttekinthetőség és nyomon követhetőség, a szigorú higiéniai előírásoknak való megfelelés a folyamat teljes egészére igaz. A SPAR online shop házhoz rendelhető széles kínálata – mintegy 18.000 árucikk – megegyezik azzal, és azonos árakon szerezhető be, mint egy INTERSPAR hipermarketben. A szolgáltatás bármilyen platformon működik, éppúgy fut okostelefonokon, tableten, mint számítógépeken.

3. Adóbevallás

Nemcsak a környezetvédelmi megfontolások miatt kerüljük a papíron végzendő ügyintézést, de amiatt is, mert az sokkal kevésbé átlátható. Ha azonban egyszer nyitunk magunknak ügyfélkaput (és még később is emlékszünk a felhasználónevünkre és a jelszavunkra), vagy e-személyit kértünk magunknak, esetleg részleges kódú telefonos azonosítással rendelkezünk, akkor nincs más dolgunk, mint letölteni az adóhatóságtól a keretprogramot, a vonatkozó aktuális elektronikus bevallási űrlapot, és azt értelemszerűen kitölteni. A program ráadásul jelzi, ha valamit elrontottunk az ellenőrzés során. Ezután a programon keresztül már küldhetjük is a bevallásunkat, és letudtuk ezt az állampolgári kötelességünket is.

4. Biztosítás

Annak idején, amikor még a kötelező biztosításokat az év végi kampány során kellett újrakötni, sokan belekezdtek az online biztosításkötésbe. Az NRC piackutató felmérése szerint ennek megfelelően tavaly is a KGFB maradt a legnépszerűbb az interneten megkötött biztosítások között. Az internetezők 12 százaléka kötötte az elmúlt három évben a kötelezőjét az interneten. Fele ennyien kötöttek utasbiztosítást, illetve lakásbiztosítást – egyéb biztosítást pedig még ennél is kevesebben. Ha azt nézzük, hogy az egyes termékek esetében az összes kötés mekkora hányada történik online platformokon, akkor is a gépjármű-felelősségbiztosítás vezeti a listát: azok körében, akik kötöttek ilyet, 55 százalék online módon intézte. Érdekes, hogy a lakásbiztosítások esetében ez az arány csak 20 százalék. A többség ezt inkább offline módon köti meg, akkor is, ha más ügyeket az interneten intéz. A már említett fintech-forradalom ezen a területen is hozhat a jövőben új, személyre szabottabb termékeket.

5. Közüzemi díjak kezelése

Rengeteg lehetőség van, ha az ember a számláit inkább elektronikusan akarja kezelni. Akár az egyes szolgáltatóknál megteheti ezt, akár gyűjtőoldalakon, ahol egy csokorba szedik a szolgáltatókat. Ezeken keresztül akár jelenthetjük a mérőállást, csekkolhatjuk az egyenleget, és persze fizethetünk is. Tavaly például a Díjneten keresztül befizetett számlák összege 50 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi 45,2 milliárdról, ennek túlnyomó többsége bankkártyás tranzakció volt. A regisztrált felhasználók száma pedig mintegy 10 százalékkal nőtt, így már több mint 680 ezer ügyfelük volt. Persze ez magas szám, de azért az derül ki belőle, hogy sokan ragaszkodnak még a sárga csekkes fizetéshez, és a postán érkező számlákhoz. Teszik mindezt annak ellenére, hogy több cégnél olcsóbb digitálisan végezni mindezt, hogy az időről és a papírról ne is beszéljünk, amit meg lehet így spórolni.

6. Iskolai beiratkozás

Ma az elektronikus napló kötelező bevezetésével már nem is kérdéses, hogy egyre többen online intézzük az iskolai, szülői teendőket, de a közeljövőben már az az általános iskolai beiratkozás is elektronikussá vált. 2019 áprilisától már a KRÉTA rendszer felületén vagy ezen a weboldalon – regisztráció után – otthonról is megtehetjük mindezt.