Ezt mondta egy prémium termékeket forgalmazó magyar vállalkozó, Pribula László. De nem csak a vadhúsból készült kézműves delikátesz termékeket készítő cég, a Caro Ferina Kft. érzi a koronavírus hatásait, ugyanis 2020 első negyedévben olyan mértékű volt a gazdasági visszaesés, ami a világgazdasági válság legnehezebb időszakában sem volt tapasztalható. A kistermelők többsége különösen nehéz helyzetbe került emiatt.

Csőd szélére kerülhetnek a kisvállalkozások

Nemcsak a kereskedelem, hanem a vendéglátás is megszenvedi a járvány következményeit. A március végén bevezetett kijárási korlátozás konkrétan a csőd szélére sodorhatja sok étterem, kávézó, cukrászda és pékség tulajdonosát és dolgozóit.

Both József az egészségtudatos termékeket forgalmazó Vagamary Cukrászdát üzemelteti. Glutén- és laktózmentes, illetve hozzáadott cukor nélkül készült fagylaltokat és süteményeket készítenek. A kijárási korlátozás egyébként is visszaesést hozott a szektornak, de a forgalomnak a nyitvatartási korlátozás sem segített.

Both azt mondja bízik abban, hogy május végére, június elejére, ha korlátozva is, de visszaáll a régi élet: “Indul a fagylaltszezon, nekünk cukrászatoknak mindig az április-június a legjobb hónapjaink. Reménykedem, hogy a nyári időszakot már a cukrászda teraszán a vendégeinkkel beszélgetve tölthetjük.”

Biztos pont a bizonytalanságban

Pribuláék helyzete azért különösen nehéz, mert eltűntek a kézművespiacok, pedig ők elsődlegesen ott árulták a termékeiket.

“A piac egyik fontos jellemzője, a személyes kontaktus a vevővel. Átmenetileg elvesztettük egyik fontos toborzóeszközünket is, a kóstoltatást. Ugyebár szarvaspástétom ritkán szerepel a bevásárlólistán, viszont aki valamelyik piacon megkóstolta termékünket, az nagyon gyakran visszatérő vásárló lett. Most nyilvánvalóan egy ideig nem lesz kóstoltatás… Másrészről az online értékesítés hirtelen ország és világszinten is az egyik legfontosabb csatorna lett. Mi is próbálkozunk házhozszállítással, de nem egyszerű egyik napról a másikra professzionális rendszert felépíteni, főleg a kisebb cégeknek.”

Az egészségtudatos cukrászda és a kézműves vadhús termékekkel foglalkozó vállalkozás tulajdonosa is jelentkezett még 2019-ben a SPAR és az Agrármarketing Centrum termékinnovációs versenyére. Both azt meséli, ekkor még az volt az alapvető a céljuk, hogy országosan is ismertté és elérhetővé tegyék a termékeiket. Illetve, hogy a versenyhez tartozó mentorprogramon részt tudjanak venni.

Mi az a Hungaricool by SPAR? Egyedülálló a hazai kereskedelemben a SPAR és az Agrármarketing Centrum szakmai együttműködésével zajló, a hazai termékinnovációkat segítő kezdeményezés. A verseny két hónapja során a szervezők kreatív, összetevőiben és előállításában egyedi megoldásokat alkalmazó, a fenntarthatóságot is szem előtt tartó, a magyarországi piacon már fellelhető, de széles körben nem elérhető élelmiszereket kerestek. A pályázat útján kiválasztott nyertes termékek 2020. március végén a 34 magyarországi INTERSPAR áruház polcaira kerültek és a SPAR online shopjában is megvásárolhatóak.

Pribula szerint náluk is hasonló a helyzet. Az ő termékeiket, miután kézműves piacokon és gasztrofesztiválokon megkóstolták, rendszeresen szerették volna újra vásárolni, de a lehetőségeik erre vonatkozóan korlátozottak voltak, tehát a Hungaricoolba azért jelentkeztek, hogy országosan is kaphatóak legyenek a termékeik. Viszont februárban betört Magyarországra is a koronavírus-járvány, és mindent felborított. Ebben a furcsa precedens értékű helyzetben a Hungaricool biztos pont lett a bizonytalanságban.

A vírus legnehezebb hónapjaiban mikor bezártak a piacok, és más vállalatoknál napról-napra építettek le munkahelyeket, köztük óriásvállalatoknál is, a verseny nyerteseinél továbbra is folyamatos volt a munka, ugyanis gyártani kellett a termékeket a SPAR-nak, hogy időben ki tudják szállítani a kért mennyiséget. Az egészségtudatos cukrászda termékeit készítő és forgalmazó vállalkozó szerint a járvány okozta helyzetben a kereslet ugyan csökkent a prémium termékek iránt – bár szerencsére az ő vásárlóközönségük a termékek specialitásából fakadóan továbbra is vásárolnak – viszont sokat segít, hogy most már több tucat helyen megtalálhatóak az országban.

Pribula szerint pedig a Hungaricool – bár eredetileg csak plusz értékesítésként számoltak vele – a jelen helyzetben egy felbecsülhetetlen értékű kiszámíthatóságot hozott az életükbe, amivel remélik nemcsak sikerül áthidalniuk a jelenlegi nehézségeket, hanem a válság elmúltával egy kedvezőbb helyzetből folytathatják majd fejlődésüket.

Azok nyerhetnek, akik gyorsan tudnak reagálni

Egyelőre csak óvatos találgatások vannak arra vonatkozóan, hogy egyáltalán mikor lehet vége a járványnak, és hogy milyen mértékű lesz az ezt követő válság. Azonban abban többnyire minden szakértő egyetért, hogy jelentősen megváltoznak majd a vásárlási szokásaink. Azok a vállalkozások tehetnek szert előnyre, akik gyorsan tudnak reagálni a kialakult helyzetre. Kevés olyan kisvállalkozó van, akinek lett annyi megtakarítása, hogy gyorsan létre tud hozni egy webshopot vagy képes extra reklámköltséget fedezni. Hiába vannak állami mentőövek, ez nem jelenti azt, hogy minden cég túl is fogja élni ezt az időszakot. A magyarnál sokkal erősebb német kiskereskedelemi bevételek például a német szövetségi statisztikai hivatal adatai szerint 5,6 százalékot estek vissza egy hónap alatt.

A Hungaricool sokat segíthet a kisvállalkozásoknak ugyanis az országos elérhetőség miatt sikerülhet legalább annyi új fogyasztót megnyernünk a termékeikkel, amennyit elveszítettek a válság közben. Pribula szerint az optimizmusukat az is táplálja, hogy a Hungaricoolnak van egy másik igen fontos aspektusa is. Ugyanis a pályázat és a beszállítás között eltelt hathónapos mentoridőszak alatt a SPAR felkészítette a versenyzőket arra, hogy beszállítóként egy európai méretekben is jelentős nemzetközi cégcsoport minőségi elvárásainak tudjanak megfelelni. “Ez egy olyan referencia, ami számunkra korábban elképzelhetetlen kapukat nyithat meg akár idehaza, akár külföldön. A járvány előbb vagy utóbb véget fog érni, és amikor ez bekövetkezik, mi egy ilyen erős ajánlólevéllel a kezünkben sokkal versenyképesebb pozícióból fogjuk tudni folytatni az üzletfejlesztést. “