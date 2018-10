Most igazán nyeregben érzik magukat a munkavállalók és a néha egészen irreális bérigénnyel mennek egy állásinterjúra. Mivel minden munkáltató egymásra licitál, sokszor éppen nem a pénz az, amivel igazán meg lehet győzni dolgozókat. Gyakorlatilag minden egyéb, „béren kívüli szolgáltatást” be kell vetni, hogy megnyerjük, majd meg is tartsuk az álláskeresőket. Ilyen nem anyagi juttatás például a belső képzés, a fejlődési lehetőség, családbarát munkahely vagy éppen a komolyan vett munkavédelem.

1. Hitelesség

Talán a legfontosabb feltétel, ha új munkaerőt akarunk felvenni. Ez egy stratégiai, teljes céget érintő szempont. Ugyanis a munkavállaló nemcsak az álláshirdetést fogja megnézni, elolvassa a véleményeket is a cégről, sőt ha teheti, utánakérdez egy már ott dolgozótól. Ígérhetünk neki bármit, ha azt később nem tartjuk be munkaadóként, hamar visszaüt. Nem csak az „átvert” dolgozót fogjuk elveszteni, hanem az esélyt is, hogy az újak megbízzanak bennünk. Kállay-Szabó Gabriella, a Raben HR vezetője szerint az őszinteség és a munkáltató hitelessége döntő az új munkaerő felvételénél. „Mivel nagy a fluktuáció gyakorlatilag minden iparágban, nagyon hamar kiderül, ha egy cég nem tartja be az ígéreteit, rosszul bánik a dolgozóival. Egy vállalkozás kétes híre pedig gyorsan elterjed.”

2. Kínáljon fejlődést!

Kevesen vannak, akik annyira elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel, hogy egész életükben ott szeretnének dolgozni. Nagyon fontos, hogy képezzük a munkavállalókat, amennyiben igényük van rá. Ez kétszeresen megtérülhet. Egyrészt a dolgozó elégedett lesz, másrészt egy komolyabb képzésért cserébe – amelyet a cég fizet – köthetünk hosszabb távú tanulmányi szerződést is vele. Ez nem röghözkötést jelent, inkább egy win-win szituációt.

3. Legyen családbarát

Ma már nem az a kérdés, hogy egy cég családbarát-e, hanem hogy mennyire, ilyen formában. Egy biztos: a minimum sosem elég. A Rabennél például nyáron, amikor a legnagyobb probléma a gyermek felügyelete, családi napközi működik. A cégen belül profi óvónők vigyáznak a csöppségekre, miközben a szülők nyugodtan dolgozhatnak.

4. Rugalmasság

Irodai munkavállalók esetében sok munkáltató tudna rugalmasabb feltételeket kínálni munkaidő vagy éppen munkavégzés helye tekintetében munkavállalóinak egy kevés átszervezéssel. Nem arról van szó, hogy bárki, bármikor otthon maradhat vagy hazamehet, ha éppen úgy tartja kedve, de minden iparágban vannak holtidők, amikor nem kell feltétlenül 8 órában bent lenni. Ilyenkor hagyjunk egy kis teret a pihenésnek, főleg, ha más napokon többet dolgozik az illető, vagy éppen egy nagyobb munkán van túl.

5. Karrierutak

Kínáljunk a cégen belül előrelépési lehetőséget. Akár már az állásinterjún bemutathatunk belső sikersztorikat, olyan embereket, akiknek sikerült feljebb kerülni a ranglétrán. „Egy nemzetközi cég esetében vonzó lehet egy-két év külföldi munka is. Nálunk ilyenre is van példa, a munkavállaló sok tapasztalattal és hálásan tért vissza Magyarországra” – mondja Kállay-Szabó Gabriella.

6. Vigyázzon rájuk!

Ahogyan a családbarát munkahelynél, a munkavédelem esetében sem elég a törvényi minimum. Az, hogy a hatóság nem büntet, ma már kevés. „Az új munkavállalókat, de főként a már dolgozókat érdekeltté kell tenni a munkavédelem iránt, be kell vonni őket a folyamatokba” – figyelmeztet Horváth Teréz, a Raben Operations Excellence Managere. A munkavédelem pedig nem arról szól, hogy évente egyszer ki kell szaladni az épület elé a tűzjelző megszólalása miatt, vagy végigülni egy órás oktatást. A legtöbb munkavállalónak fogalma sincs, hogyan viselkedne stresszhelyzetben, amikor valóban élesben kell reagálni. „Mi megpróbálunk valódi helyzeteket teremteni. Egy tűzvédelmi gyakorlaton a tűzoltókkal együttműködve füstbombákkal imitáljuk a veszélyt. Ezeket a reakciókat videóra vesszük és utólag kielemezzük. Gyakran kiderül, hogy még a rutinos dolgozók is rosszul csinálnak valamit. Ezeket átbeszéljük és kijavítjuk a hibákat.”

Szerencsére a legtöbb embernek élete folyamán egyszer sem kell poroltót használni, ha azonban mégis szükség van rá, fogalma sincs, hogyan tegye. A Rabennél minden évben lehetőségük nyílik „poroltózni”, a dolgozóknak, amikor kipróbálhatják a készülékeket. Ezek a programok kicsit csapatépítő jellegűek is, ám fontos megértetni a dolgozókkal, hogy nemcsak a céges vészhelyzetekre adnak protokollt. Egy elsősegélynyújtó tanfolyam például egy otthoni sérülésnél is segítség lehet. A egyik kolléga például maga is képes volt férjének sebére nyomókötést tenni egy balesetnél úgy, ahogyan megtanulta egy Raben oktatáson, és az orvos megdicsérte a munkát” – meséli Horváth Teréz.

7. Ne kelts bérfeszültséget!

Gyakori probléma, hogy ugyanarra a pozícióra egy most érkező többet kér, mint a már ott dolgozó. Soha ne hozzunk ilyen helyzetbe a lojális munkatársakat. Bár nagy a munkaerőpiaci nyomás, a cégen belüli morál ilyen mód sorvasztása sokkal nagyobb károkat okoz. „Ha azt tapasztaljuk, hogy a régóta nálunk dolgozó munkavállalók bérezése elmarad a munkaerőpiaci helyzettől, a vállalat pénzügyi lehetőségeihez mérten próbáljuk meg soron kívüli béremeléssel rendezni ezt a helyzetet. – véleményezte Kállay Szabó Gabriella HR vezető”

8. Vonja be őket a döntésekbe!

A legtöbbeket érdekli, mi-miért történik egy cégen belül. A „vidd ezt A-ból B-be” nem sok gondolkodást igényel, ezért hasznos lehet, ha megosztjuk velük a miérteket, bizonyos döntések okait is. Persze ne mindenkivel, figyeljük meg, kinek van igénye erre. Viszont akik fogékonyak a vezetésre, azokat avassuk be a folyamatokba. Ha átlátja ezeket, sokkal könnyebben motiválja majd a társait és mindeközben fontosnak érzi magát.

9. Figyeljen a versenytársakra

Mindezek csak akkor működnek, ha a versenytársaknál jobban csináljuk. Ha egy munkavállaló nem minket választott pályafutása folytatására, próbáljuk meg megtudni, miért nem. Kérdezzünk rá erre, kövessük nyomon a további karrierútját. Ha csak a bérezés miatt ment el, érdemes átgondolni, van-e lehetőség úgy alakítani a terveket, hogy az emelés beleférjen. Ha azonban egyéb céges szolgáltatás miatt, akkor nem szégyen tanulni a versenytárstól.

10. Már az iskolapadban

Az új generáció munkavállalóit már az iskolapadban meg kell ismerni, illetve meg kell velük is ismertetni a céget. A tapasztalatok azt mutatják, hogy szívesebben jelentkeznek a végzett diákok olyan vállalatokhoz, amelyek nevével már találkoztak, nem cseng idegenül a számukra. Ezért az iparágunknak megfelelő intézménybe legalább évente 2-3-szor érdemes ellátogatni. És nem csak egy standdal és szórólapokkal, magából az oktatásból kell részt vállalni. Hasonlóan fontos, hogy nyílt napokkal bemutassuk a vállalkozásunkat. A Raben a helyi gimnáziummal is szoros kapcsolatokat ápol ezen a téren, hogy a logisztika szakma irányába terelhesse a pályaválasztásukat. A számukra szervezett nyílt nap már hagyománynak számít, a pozitív visszajelzések alapján pedig a diákoknak idéntől logisztikai szakkört is szerveznek, ahol az órákon a vállalat szakértői mutatják be a szakmai kihívásokat, a szállítmányozástól a HR-ig minden terület képviseltetve magát.

Az oldalon elhelyezett tartalom a Raben Group megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.