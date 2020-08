Az olimpiák története egészen régre nyúlik vissza, és az ókori görögök óta tucatnyi új sportág lett olimpiai szám, ugyanúgy ahogy rengeteg került a feledés homályába. Tudta, hogy valaha olimpiai szám volt a kötélhúzás? Vagy a lovaspóló? És a görhoki? Miközben a tradicionális sportágak egyre jobban tűnnek el, számos új és menő sport került az olimpia érdeklődésének homlokterébe. A következő ötkarikás játékokon már hivatalos szám lesz többek között a baseball, a szörf, a karate és a gördeszkázás is, de komoly esélye lehet a magyar szabadalomnak, a teqballnak is arra, hogy egyszer bekerüljön.

Sokat lehet tanulni azoknak a sportoknak a példájából, amelyek már nem részei az olimpiai programnak. A lovaspóló például 1936-ig tartozott bele, azonban egyszerűen túl drága lett a sportág fenntartása, logisztikai nehézségekbe ütközött a lovak szállítása, és szép lassan kivették a programból. Hasonló okok miatt nem lehetett olimpiai sportág az Egyesült Államokban máig rendkívül népszerű lacrosse, amelyhez egyszerűen túl drága volt a felszerelés, hogy a tehetősebb országokon kívül is űzni tudják. A barcelonai olimpián, 1992-ben bemutató sportként debütált a görhoki, hiszen akkoriban igen populáris volt Spanyolországban, a cél pedig az volt, hogy hamarosan olimpiai sporttá válhasson. Aztán kiderült, hogy – a korábban felsoroltakhoz hasonlóan – nagyon költséges a fenntartása ahhoz képest, mennyi országban űzik magas fokon. És nemcsak az olimpiákról tűnt el a sportág, de szép lassan a kontinentális versenyek szintjéről is, hiszen az érdeklődés iránta egyre csak hanyatlott. Ezért is lehet hatalmas előnyben a teqball, hiszen a lovaspólóval vagy a görhokival szemben semmi más nem kell hozzá, csak egy teqballasztal és egy labda, ami sokkal könnyebben hozzáférhető bárkinek, mint a drága védőfelszerelések vagy speciális ütők.

Az ötkarikás játékok jó ideje küzd azzal a nehézséggel, hogy a tradicionális számok egyre kevesebb nézőt vonzanak, miközben az újgenerációs sportágakra egyre nagyobb figyelem irányul. A tokiói olimpia éppen azért lesz vízválasztó, mert ez lesz az első alkalom, hogy olyan extrémsportok is bekerültek a versenybe, mint a sportmászás, a szörf vagy a gördeszkázás. Utóbbi esete különösen érdekes, hiszen alapvetően egy utcai, szabadidős mozgásformáról van szó, ami attitűdjében és kultúrájában merőben eltér attól a közegtől, amit az olimpia képvisel.

Persze a gördeszkázás bevezetése teljesen érthető az olimpiai bizottság részéről. A profi deszkázás évtizedek óta dollármilliárdos biznisz az Egyesült Államokban: ez nemcsak sport, hanem egy életstílus is, amely komoly hatással volt a divatra, művészetekre, videózásra és a fényképészetre egyaránt. A ‘90-es évekre lett globálisan felkapott, sok szempontból pont azért, mert egy-egy verseny komolyan eltér a szokványos sporteseményektől. A deszkások között nincs uniformizált megjelenés, minden induló máshogy öltözik, máshogy néz ki. Ráadásul kifejezetten a fiatalok sportjának számít, az olimpia pedig éppen azért küzd, hogy képes legyen egy új generációt bevonzani.

Ráadásul a profi gördeszkázás az évek során rengeteg világsztárt termelt ki. A legismertebb kétségtelenül Tony Hawk, akinek a nevével ellátott videójátéksorozat komolyan tett azért, hogy a sportágat népszerűvé tegye az egész világon.

Ha ez nem lenne elég, maga a gördeszkázás a hollywoodi celebek körében is népszerű. Ashton Kutcher, Jodie Foster, Miley Cyrus, Selena Gomez és Justin Bieber is közismerten nagy rajongója a sportnak, de Rihannát, Matthew McConaugheyt és a tragikusan korán elhunyt Heath Ledgert is fotózták már gördeszkán. Ennél jobb reklám pedig nem kell egy sportnak ahhoz, hogy egy új generációra fókuszáló olimpia végre felfedezze magának.

Hasonló úton halad a teqball is, ami egy rakás világhírű focista új kedvenc időtöltése Ronaldinhótól David Beckhamen át a juventusos Paulo Dybaláig.

“Ez nagyon fontos a sportág hitelessége szempontjából, hiszen az említett sportolók óriási követőtáborral rendelkeznek és példaképei sok fiatalnak. Érdekes megfigyelni, hogy egy csapaton belül milyen gyorsan kapnak rá a játékosok a teqball ízére: lásd Liverpool, Tottenham vagy Manchester United. Mostanra már a világ legnépszerűbb labdarúgó csapatai, játékosai használják az asztalt, játszanak, gyakorolnak rajta edzés előtt, után, valamint szabadidejükben otthon a kertjükben. Az utóbbi talán a legjobb népszerűsítés a sportnak, mert átadja azt, amiről a teqball szól: a játék élvezetéről” – meséli Marius Vizer Jr., a FITEQ (Nemzetközi Teqball Szövetség) főtitkára azzal kapcsolatban, hogy egy új sportág esetében mennyire fontos, hogy hírességek is rákapjanak.

Vizer elmondta, hogy a szövetségnek száz országban 72 szövetségi tagja van, volt már három világbajnokság, és a 2020-as Ázsia Strandjátékokon nemcsak szerepel majd a teqball, de bemutatkoznak a sportág női párosai is. És ugyan a teqball őshazája Magyarország, mi adjuk a top játékosok, bírók és edzők nagy részét, a világranglistát jelenleg egy lengyel versenyző vezeti, a páros kategóriát pedig egy brazil duó, de a legjobb nyolcban akad kameruni és japán páros is.

A teqball potenciális olimpiai jövőjével kapcsolatban a FITEQ-főtitkár szintén a gördeszkázást hozta fel az egyik példaként. “Az olimpiai mozgalom sokat változott az elmúlt tíz-tizenöt évben, bekerült a programba a tokiói játékokra a falmászás, a szörf és a gördeszka is, valamint a 2024-es párizsi nyári olimpiára a breakdance. Mint magyar sport, az olimpia eszméje fontos számunkra, ezért az olimpia programjára való bekerülés Magyarország számára is óriási nemzetközi siker lenne. Azt persze tudjuk, hogy erre legkorábban a 2028-as los angeles-i játékokon lenne technikailag lehetőség. Idén a legfontosabb mérföldkő számunkra, hogy a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetsége, a GAISF elismerjen minket, mint teljes tag, majd ezt követheti a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportági elismerése. A teqball fejlődése megállíthatatlan, aminek köszönhetően a világ minden helyére eljut ez a nagyszerű sport” – magyarázta Marius Vizer Jr.

A tartalom a Docler Holding megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.