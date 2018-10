Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ügyvédek segítik a zenekar tagjait abban, hogy közös nevezőre jussanak.","shortLead":"Ügyvédek segítik a zenekar tagjait abban, hogy közös nevezőre jussanak.","id":"20181026_Befagyasztottak_a_Wellhello_szamlajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5bdb0e-629c-49e4-8c3a-1b56713c14a9","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Befagyasztottak_a_Wellhello_szamlajat","timestamp":"2018. október. 26. 08:43","title":"Befagyasztották a Wellhello számláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan nem is gondolják, milyen apróságokon múlik, hogy több követőre tegyenek szert az Instagramon. Ehhez adunk most öt tippet, amelyeket betartva lényegesen nagyobb eséllyel találnak majd rá önre is a képei iránt érdeklődő felhasználók. ","shortLead":"Sokan nem is gondolják, milyen apróságokon múlik, hogy több követőre tegyenek szert az Instagramon. Ehhez adunk most öt...","id":"20181024_milyen_kepeket_csinaljak_instagramra_kovetok_szerzese_hashtag_tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279cf4d5-56ec-450b-95c2-d947f8a8be8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_milyen_kepeket_csinaljak_instagramra_kovetok_szerzese_hashtag_tippek","timestamp":"2018. október. 24. 19:35","title":"5 tipikus hiba, amit szinte minden instagramozó elkövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi egyik legsúlyosabb adatszivárgást szenvedte el az ázsiai Cathay Pacific, amelytől nemcsak az utaslistát, de útlevél- és igazolványszámokat, bankkártya-számokat, lakcímeket és születési dátumokat is elloptak.","shortLead":"Az eddigi egyik legsúlyosabb adatszivárgást szenvedte el az ázsiai Cathay Pacific, amelytől nemcsak az utaslistát, de...","id":"20181025_cathay_pacific_legitarsasg_adatszivargasi_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b6e28f-942b-42d3-9411-e082e3949d11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_cathay_pacific_legitarsasg_adatszivargasi_ugy","timestamp":"2018. október. 25. 12:03","title":"9,4 millió utas adatait lopták el a Cathay Pacific légitársaságtól, európai utasokat is érinthet az ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd65230f-dfb2-40d4-ad5e-bffab21b92ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott nyolc góllal legyőzte Szlovákia csapatát a 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának első fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott nyolc góllal legyőzte Szlovákia csapatát a 2020-as Európa-bajnokság...","id":"20181024_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo_szovetsegi_kapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd65230f-dfb2-40d4-ad5e-bffab21b92ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7581345-54cd-4dff-ad1a-b81f53653ce7","keywords":null,"link":"/sport/20181024_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 24. 22:17","title":"Jól sült el a kapitánycsere, nyertek a férfi kézilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bd7ad-dbda-43fc-ae61-7fe7e12bc315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Repülőszőnyeghez hasonló, tökéletesen négyszögletes jéghegyre bukkant a NASA antarktiszi kutatócsoportja. A felfedezés a még sokat látott szakembereket is meglepte. Nagyban is mutatjuk. ","shortLead":"Repülőszőnyeghez hasonló, tökéletesen négyszögletes jéghegyre bukkant a NASA antarktiszi kutatócsoportja. A felfedezés...","id":"20181024_nasa_operation_icebridge_tablas_jeghegy_jegtabla_antarktisz_larsen_c_selfjeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671bd7ad-dbda-43fc-ae61-7fe7e12bc315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc5ac20-5846-4c2a-b606-6ecb9653f490","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_nasa_operation_icebridge_tablas_jeghegy_jegtabla_antarktisz_larsen_c_selfjeg","timestamp":"2018. október. 24. 19:03","title":"Olyat láttak az Antarktiszon, hogy még a NASA sokat tapasztalt szakemberei is meglepődtek – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca sört. ","shortLead":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca...","id":"20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d936a6-3e4b-434c-b07d-6bafe7be0c48","keywords":null,"link":"/elet/20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","timestamp":"2018. október. 25. 09:39","title":"Most már arról is van felvétel, ahogy David Schwimmer sört lop egy boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi vitarendező szervezet döntésével az ügynek még nincs vége, az egyezmény ugyanis, amelyre a döntést alapozták, jogi szempontból kérdéses.","shortLead":"A nemzetközi vitarendező szervezet döntésével az ügynek még nincs vége, az egyezmény ugyanis, amelyre a döntést...","id":"20181025_A_Cheque_Dejeuner_is_vitat_nyert_a_magyar_allammal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b43dc07-b9ae-4d94-a099-fa83e56c049d","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_A_Cheque_Dejeuner_is_vitat_nyert_a_magyar_allammal_szemben","timestamp":"2018. október. 25. 08:55","title":"12 milliárdos tét: a Cheque Déjeuner is nyert a magyar állammal szemben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634a34ac-f49e-4815-9c5e-23a8edd9687e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülő Kutaisziből tartott Varsóba, egy nő a kiinduló reptérre telefonált be és azt mondta, robbanószerkezet van a gépen. A 173 utast leszállították és biztonságba helyezték Bukarestben.","shortLead":"A repülő Kutaisziből tartott Varsóba, egy nő a kiinduló reptérre telefonált be és azt mondta, robbanószerkezet van...","id":"20181025_Bombafenyegetes_miatt_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Wizz_Airgep_Bukarestben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=634a34ac-f49e-4815-9c5e-23a8edd9687e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c86799d-ecb0-4b23-a2a2-2a34a00e0aa3","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Bombafenyegetes_miatt_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Wizz_Airgep_Bukarestben","timestamp":"2018. október. 25. 16:20","title":"Bombafenyegetés miatt kényszerleszállást hajtott végre egy Wizz Air-gép Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]