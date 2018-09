Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180920_Gyorsan_ertelmezest_irtak_Meszaros_Lorinc_lapjaiba_a_Sargentiniparti_olvasoi_szavazas_eredmenyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b58b8f-1d87-49d2-93ce-912e0640eecc","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Gyorsan_ertelmezest_irtak_Meszaros_Lorinc_lapjaiba_a_Sargentiniparti_olvasoi_szavazas_eredmenyere","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:34","title":"Gyorsan értelmezést írtak Mészáros Lőrinc lapjaiba a Sargentini-párti olvasói szavazás eredményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokat kritizálták Erdogant, terrorista propaganda miatt elítélték őket.","shortLead":"Sokat kritizálták Erdogant, terrorista propaganda miatt elítélték őket.","id":"20180919_Torokorszagban_rosszabb__bebortonoztek_egy_tevecsatorna_tobb_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6883416e-7fff-4482-9248-77d5d85479a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Torokorszagban_rosszabb__bebortonoztek_egy_tevecsatorna_tobb_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:18","title":"Törökországban rosszabb - bebörtönözték egy tévécsatorna vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elítélte a debreceni bíróság azt a férfit, aki egy nővel akarata ellenére közösült a debreceni Nagyerdőben, majd az eset után meggyilkolta. Később ismeretlen járókelőkre is rátámadt.","shortLead":"Elítélte a debreceni bíróság azt a férfit, aki egy nővel akarata ellenére közösült a debreceni Nagyerdőben, majd...","id":"20180919_Gyilkolt_eroszakolt_ismeretlen_embereket_utlegelt_az_utcan__eletfogytiklant_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfc02e0-424d-4088-b1ba-5ed9862d3a98","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Gyilkolt_eroszakolt_ismeretlen_embereket_utlegelt_az_utcan__eletfogytiklant_kapott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 17:24","title":"Gyilkolt, erőszakolt, ismeretlen embereket ütlegelt az utcán – életfogytiglant kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"8,5 millió felett van a bankszámlák száma Magyarországon, tulajdonosaik pedig nagyon hűségesek, mindössze maximum 5 százalékuk vált évente kedvezőbb termékre. Pedig minél régebbi egy számla, annál nagyobb az esély rá, hogy találni a piacon olcsóbbat, mert a bankok a vevőcsalogató akcióikat idővel kifuttatják, díjaikat pedig apránként növelik. A tét egy átlagos ügyfél esetében évente akár 30-40 ezer forint is lehet.","shortLead":"8,5 millió felett van a bankszámlák száma Magyarországon, tulajdonosaik pedig nagyon hűségesek, mindössze maximum 5...","id":"20180921_Ket_ora_alatt_huszezer_forintot_kereshetnenk_a_bankokon_megis_bennuk_hagyjuk_a_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f88dc-b32c-4a08-a51c-0fd6de37f42b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Ket_ora_alatt_huszezer_forintot_kereshetnenk_a_bankokon_megis_bennuk_hagyjuk_a_penzt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:02","title":"Akar két óra alatt húszezer forintot keresni? Akkor miért nem teszi meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású termőföld-kiárusító akciójában az állam eladta a gazdák alól az általuk bérelt földeket, ők most pereskedhetnek, ha tudnak.","shortLead":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású...","id":"20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d651d32e-c572-4fdb-8843-88c188be981f","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:11","title":"Egymásnak ugrasztotta és bajba sodorta a földjeit bérlő gazdákat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs is érvényes használatbavételi engedélyük. A kiadását a szomszédok fúrták meg, akik panaszt nyújtottak be a hozzájuk átszűrődő hangok miatt.","shortLead":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs...","id":"20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdfa1bd-c61b-42dd-8850-e97d0db9d16c","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:39","title":"Furcsa zajokra panaszkodnak Matolcsyék várbeli szomszédai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c30e2-68dc-4dc4-b658-5931f7d762de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eprekkel kezdődött, de egyre több más gyümölcsben találnak éles tárgyakat. ","shortLead":"Eprekkel kezdődött, de egyre több más gyümölcsben találnak éles tárgyakat. ","id":"20180920_Nem_vesz_el_csak_atalakul_az_eperpanik_Ausztraliaban_most_egy_mangoban_talaltak_elrejtett_tut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485c30e2-68dc-4dc4-b658-5931f7d762de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617e93b2-0d29-4735-9a94-605fd26a7507","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Nem_vesz_el_csak_atalakul_az_eperpanik_Ausztraliaban_most_egy_mangoban_talaltak_elrejtett_tut","timestamp":"2018. szeptember. 20. 21:21","title":"Nem vész el, csak átalakul az eperpánik Ausztráliában: most egy mangóban találtak elrejtett tűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha filmben látnánk, hihetetlen túlzásnak tűnne…","shortLead":"Ha filmben látnánk, hihetetlen túlzásnak tűnne…","id":"20180920_Ilyet_meg_nem_latott_megforditotta_a_hurrikan_a_vizesest__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd0658-7e3c-4352-9d19-2a586d137aa1","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ilyet_meg_nem_latott_megforditotta_a_hurrikan_a_vizesest__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:14","title":"Ilyet még nem látott: megfordította a hurrikán a vízesést - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]