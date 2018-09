Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fegyelmi eljárás indul Szél Bernadett ellen az LMP-ben – tudta meg a Zoom.hu. Az Index úgy tudja, etikai eljárásról van szó.","shortLead":"Újabb fegyelmi eljárás indul Szél Bernadett ellen az LMP-ben – tudta meg a Zoom.hu. Az Index úgy tudja, etikai...","id":"20180927_szel_bernadett_belso_vizsgalat_sallai_robert_benedek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73df4bf6-7d56-4ccd-bf58-7bd0a876dd2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_szel_bernadett_belso_vizsgalat_sallai_robert_benedek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 05:43","title":"Nem zárta ki Szél Bernadett, hogy otthagyja az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc75f91-345e-4a71-a71d-51bf873df466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank indított vizsgálatot.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank indított vizsgálatot.","id":"20180926_Evente_atlagosan_900_ezer_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc75f91-345e-4a71-a71d-51bf873df466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc704f0f-045d-4b1b-aa6e-6e4a43ff2b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Evente_atlagosan_900_ezer_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:50","title":"Évente átlagosan 900 ezer forintot utalnak haza a külföldön dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","shortLead":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","id":"20180926_tarlos_ujra_indul_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f7cffb-cd9d-4d1a-b1be-8407db440455","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_tarlos_ujra_indul_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:45","title":"Tarlós újra indul a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb1fad8-3f54-44a7-9c88-d4abdf964564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb városban derült ki, nincs elég pedagógus. Albertirsán az önkormányzat diploma nélküli dolgozókat, adott esetben tanítókat vagy egyéves képzést kapott munkaerőt alkalmaz óvodai asszisztensként, miután hat óvodapedagógus tartósan kiesett a munkából.","shortLead":"Újabb városban derült ki, nincs elég pedagógus. Albertirsán az önkormányzat diploma nélküli dolgozókat, adott esetben...","id":"20180927_Pedagogushiany_valaki_egy_ev_kepzessel_mar_asszisztenskent_dolgozik_Albertirsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb1fad8-3f54-44a7-9c88-d4abdf964564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a037830c-2481-430b-b964-0e577e3e71fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Pedagogushiany_valaki_egy_ev_kepzessel_mar_asszisztenskent_dolgozik_Albertirsan","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:45","title":"Albertirsa kényszermegoldásokkal igyekszik úrrá lenni az óvónőhiányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MTA kutatói a legfrissebb kutatási eredményekre építve fejlesztenek diagnosztikai rendszert.","shortLead":"Az MTA kutatói a legfrissebb kutatási eredményekre építve fejlesztenek diagnosztikai rendszert.","id":"20180926_Attores_a_rakdiagnosztikaban_mar_mutet_kozben_elkeszulhet_a_szovettan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0eb94f-672a-44de-b6a9-fd9c8ea5917a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Attores_a_rakdiagnosztikaban_mar_mutet_kozben_elkeszulhet_a_szovettan","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:50","title":"Áttörés a rákdiagnosztikában: már műtét közben elkészülhet a szövettan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b3f458-f730-4340-9cc1-0770a0acba9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az őrületbe kergetik egyes szakmák képviselőit a kormányhivatalok azzal, hogy mondvacsinált hiányosságon rugóznak a végzettséget igazoló papírokkal kapcsolatban. Szürreális történetek következnek.\r

","shortLead":"Az őrületbe kergetik egyes szakmák képviselőit a kormányhivatalok azzal, hogy mondvacsinált hiányosságon rugóznak...","id":"20180927_Burkolhate_a_burkolo_Igy_packaznak_a_kvvkal_a_kormanyhivatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b3f458-f730-4340-9cc1-0770a0acba9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28556c23-14fc-4a92-9094-f31a47f82c24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Burkolhate_a_burkolo_Igy_packaznak_a_kvvkal_a_kormanyhivatalok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:51","title":"Burkolhat-e a burkoló? Így packáznak a kkv-kal a kormányhivatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karbantartás lesz, a libegő és a sikló pár napig nem közlekedik.","shortLead":"Karbantartás lesz, a libegő és a sikló pár napig nem közlekedik.","id":"20180927_Kirandulni_keszul_Van_ket_rossz_hirunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3ca52f-d9b0-4791-a7e2-bf20c641a654","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kirandulni_keszul_Van_ket_rossz_hirunk","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:58","title":"Kirándulni készül? Van két rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haibach János a harmadik lett, de a többi magyar résztvevő is szépen teljesített.","shortLead":"Haibach János a harmadik lett, de a többi magyar résztvevő is szépen teljesített.","id":"20180926_BKVsofor_is_a_dobogora_allhatott_a_berlini_buszvezeto_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d654ed13-9696-4bbe-983d-11024cba8f0d","keywords":null,"link":"/elet/20180926_BKVsofor_is_a_dobogora_allhatott_a_berlini_buszvezeto_Ebn","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:15","title":"BKV-sofőr is a dobogóra állhatott a berlini buszvezető-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]