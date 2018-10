Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"739ae9f2-870f-4b0f-8a08-c27fde9bc83e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budakalászi rendőrök elfogták és gyanúsítottként kihallgattak egy 23 éves férfit.","shortLead":"A budakalászi rendőrök elfogták és gyanúsítottként kihallgattak egy 23 éves férfit.","id":"20181003_rendorseg_autolopas_lopott_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=739ae9f2-870f-4b0f-8a08-c27fde9bc83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb3aee7-99b0-4b08-a0b3-4531eb45679b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_rendorseg_autolopas_lopott_auto","timestamp":"2018. október. 03. 06:41","title":"Csak beugrott a húsboltba a budapesti sofőr, azonnal ellopták az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","shortLead":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","id":"20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1308ec52-a3a7-4deb-a1c2-ed3ce5667569","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","timestamp":"2018. október. 02. 10:58","title":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Négy fő feladattal bíztak meg, amikor nagykövetként megérkeztem Budapestre, az egyik az volt, hogy segítsek megoldani a magyar-ukrán vitát – mondta egy budapesti konferencián David Cornstein amerikai nagykövet. Brit kollégája, Iain Lindsay is felszólalt, s azt sürgette, hogy Budapest és Kijev kétoldalú tárgyalásokon találjon megoldást az Ukrajna euroatlanti integrációját akadályozó nézeteltérésekre.","shortLead":"Négy fő feladattal bíztak meg, amikor nagykövetként megérkeztem Budapestre, az egyik az volt, hogy segítsek megoldani...","id":"20181003_egyesult_allamok_nagy_britannia_ukrajna_magyarorszag_vita_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd93ee7-700a-4bd8-b923-3a5fd87a12b9","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_egyesult_allamok_nagy_britannia_ukrajna_magyarorszag_vita_","timestamp":"2018. október. 03. 20:03","title":"Az amerikaiak és a britek látványosan sürgetik az ukrán-magyar vita lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petíciót is indítanak, ugyanis máig nem ismerhetők a kórházi fertőzések adatai.","shortLead":"Petíciót is indítanak, ugyanis máig nem ismerhetők a kórházi fertőzések adatai.","id":"20181003_A_korhazak_ele_telepul_a_TASZ_a_korhazi_fertozesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be976f1-4ce3-42e5-b735-69165ca97057","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_korhazak_ele_telepul_a_TASZ_a_korhazi_fertozesek_miatt","timestamp":"2018. október. 03. 14:22","title":"A kórházak elé települ a TASZ a kórházi fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c901f7bd-ce53-4df2-8b7a-58f97b368146","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többtucatnyian dolgoztak a bálna megmentésén, ami csak második nekifutásra sikerült.","shortLead":"Többtucatnyian dolgoztak a bálna megmentésén, ami csak második nekifutásra sikerült.","id":"20181002_Partra_sodrodott_egy_pupos_balna_28_oraig_tartott_visszavontatni_a_vizbe__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c901f7bd-ce53-4df2-8b7a-58f97b368146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734741c3-4c3e-4b20-9b1c-7e00464923a1","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Partra_sodrodott_egy_pupos_balna_28_oraig_tartott_visszavontatni_a_vizbe__video","timestamp":"2018. október. 02. 10:12","title":"Partra sodródott egy púpos bálna, 28 óráig tartott visszavontatni a vízbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354ae773-9bd2-4ebd-915f-34a6eccbe8b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Zoltán fideszes képviselő elájult az ellen-Sargentini javaslat mai vitáján, ezért technikai szünetet rendeltek el.","shortLead":"Demeter Zoltán fideszes képviselő elájult az ellen-Sargentini javaslat mai vitáján, ezért technikai szünetet rendeltek...","id":"20181003_Elajult_egy_fideszes_kepviselo_a_parlamenti_ulesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=354ae773-9bd2-4ebd-915f-34a6eccbe8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497d06f9-40c3-44bb-bbfc-a54f422a858a","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Elajult_egy_fideszes_kepviselo_a_parlamenti_ulesen","timestamp":"2018. október. 03. 15:56","title":"Elájult egy fideszes képviselő a parlamenti ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átalakították az MKB Bank tulajdonosi szerkezetét, még nagyobb lehet Mészáros Lőrinc üzleti körének befolyása.","shortLead":"Átalakították az MKB Bank tulajdonosi szerkezetét, még nagyobb lehet Mészáros Lőrinc üzleti körének befolyása.","id":"20181002_Felcsuti_ceg_szerzett_nagyobb_tulajdonreszt_az_MKB_Bankban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77add0dd-7c96-4d12-a9bc-f6eb21c57d3d","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Felcsuti_ceg_szerzett_nagyobb_tulajdonreszt_az_MKB_Bankban","timestamp":"2018. október. 02. 14:26","title":"Felcsúti cég szerzett nagyobb tulajdonrészt az MKB Bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A laboratóriumi vizsgálatok eredményei szerint calicivírustól betegedtek meg a város négy iskolájának tanulói – közölte Stánitz Éva megyei tiszti főorvos. ","shortLead":"A laboratóriumi vizsgálatok eredményei szerint calicivírustól betegedtek meg a város négy iskolájának tanulói – közölte...","id":"20181003_szombathelyi_diakok_calici_virus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4ddff7-fe0f-4473-b580-ddac6fe8bae0","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_szombathelyi_diakok_calici_virus_fertozes","timestamp":"2018. október. 03. 17:38","title":"Kiderült, mitől betegedtek meg a szombathelyi diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]