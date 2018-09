Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy külföldi cég magyar embert alkalmaz teljes munkaidőben, milyen adók és járulékok terhelik az így megszerzett rendszeres jövedelmet? Erre az olvasói kérdésre mutatta be a választ az Adózóna.","shortLead":"Ha egy külföldi cég magyar embert alkalmaz teljes munkaidőben, milyen adók és járulékok terhelik az így megszerzett...","id":"20180922_Kulfoldi_cegtol_kapja_a_fizeteset_Nehogy_meglepetes_erje_az_adobevallaskor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f953ba4a-ea6a-4188-a558-6336d69b92fe","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Kulfoldi_cegtol_kapja_a_fizeteset_Nehogy_meglepetes_erje_az_adobevallaskor","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:48","title":"Külföldi cégtől kapja a fizetését? Nehogy meglepetés érje az adóbevalláskor!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104ecc7a-43ac-4db1-a983-960029281cdb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatmillió látogatót várnak a ma kezdődött és október 7-éig tartó sörfesztiválra, az Oktoberfestre, amelyen tavaly 7,5 millió liter sör fogyott. A sörfesztivál eredete egy 1810-es bajor királyi esküvőt ünneplő lóversenyhez nyúlik vissza, az első sörsátrak a XIX. század végén jelentek meg az eseményen.","shortLead":"Hatmillió látogatót várnak a ma kezdődött és október 7-éig tartó sörfesztiválra, az Oktoberfestre, amelyen tavaly 7,5...","id":"20180922_Elkepzelhetetlen_mennyisegu_sor_elpusztitasanak_lattak_neki_Munchenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=104ecc7a-43ac-4db1-a983-960029281cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe70bc8-2b30-489e-acf6-d74aebd89228","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Elkepzelhetetlen_mennyisegu_sor_elpusztitasanak_lattak_neki_Munchenben","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:10","title":"Elképzelhetetlen mennyiségű sör elpusztításának láttak neki Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa2d1a-6120-4b2f-9d4e-e2ea517536c4","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"gazdasag","description":"Sűrű egymásutánban landolnak a milliárdos közbeszerzések a volt felcsúti polgármesternél. Békés megyei partnerének így viszont kevesebb jut.","shortLead":"Sűrű egymásutánban landolnak a milliárdos közbeszerzések a volt felcsúti polgármesternél. Békés megyei partnerének...","id":"201833__meszaros_lorinc__vizugyi_beruhazasok__szazmilliardos_tetek__kozpenzaradat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72aa2d1a-6120-4b2f-9d4e-e2ea517536c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6928e1-2b32-4f3e-91e7-a96c74aa4e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__meszaros_lorinc__vizugyi_beruhazasok__szazmilliardos_tetek__kozpenzaradat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:30","title":"Van az a közpénz, amennyiért Mészáros Lőrinc már a vízügyekhez is ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","id":"20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb8f5e-8caf-471d-8a7f-237678bf4ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Néhány éven belül itt az újabb válság – állíja a Nobel-díjas közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804d3b4e-2c31-4949-8683-8b30f55e648d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2008-as válság után lassan sorvadt el a híres autószemle.","shortLead":"A 2008-as válság után lassan sorvadt el a híres autószemle.","id":"20180923_42_ev_utan_kimondtak_a_hires_bolognai_autoszalon_halalos_iteletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804d3b4e-2c31-4949-8683-8b30f55e648d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e0ae78-e566-48e8-931b-a7634dc7fc5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_42_ev_utan_kimondtak_a_hires_bolognai_autoszalon_halalos_iteletet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:07","title":"Vége: 42 év után kimondták a híres bolognai autószalon halálos ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ac1381-f3bf-4e3b-b653-d39415b0d4de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 25 halottról szólnak a hírek. A teheráni állami média szerint dzsihadisták támadhattak.","shortLead":"Már 25 halottról szólnak a hírek. A teheráni állami média szerint dzsihadisták támadhattak.","id":"20180922_Terroristak_gyilkoltak_egy_katonai_paraden_Iranban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58ac1381-f3bf-4e3b-b653-d39415b0d4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94e0c24-5fe4-4800-94ed-b2c88a6d9dc6","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Terroristak_gyilkoltak_egy_katonai_paraden_Iranban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:54","title":"Terroristák gyilkoltak egy katonai parádén Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e46daf-4d08-4176-bd90-46f650ee9b8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"19 embert kellett kórházba vinni.","shortLead":"19 embert kellett kórházba vinni.","id":"20180921_Rovarirto_szertol_lettek_rosszul_tobben_is_Berettyoujfaluban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40e46daf-4d08-4176-bd90-46f650ee9b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075b5cde-9756-4d25-b22a-92fef0cca72a","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Rovarirto_szertol_lettek_rosszul_tobben_is_Berettyoujfaluban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:50","title":"Rovarirtó szertől lettek rosszul többen is Berettyóújfaluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6581454-7047-485d-aa66-7cea124dbf0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fosszíliában megkövesedett zsírmolekulákra bukkantak, amelyek azt bizonyítják, hogy az állatok már akkor is nagyok és kiterjedtek voltak.","shortLead":"A fosszíliában megkövesedett zsírmolekulákra bukkantak, amelyek azt bizonyítják, hogy az állatok már akkor is nagyok és...","id":"20180921_azonositottak_a_vilag_legosibb_allatat_558_millio_evvel_ezelott_elt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6581454-7047-485d-aa66-7cea124dbf0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fee71bb-b5da-43cd-8249-764aa47f22cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_azonositottak_a_vilag_legosibb_allatat_558_millio_evvel_ezelott_elt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 22:00","title":"Azonosították a világ legősibb állatát – 558 millió évvel ezelőtt élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]