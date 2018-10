Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-et vették meg, töltötték le és streamelték a legtöbben.","shortLead":"A Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-et vették meg, töltötték le és streamelték a legtöbben.","id":"20181013_A_Beatles_legendas_albuma_lett_minden_idok_legsikeresebb_lemeze_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e70bcaf-c332-41bb-a623-b2d29b4a6189","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_Beatles_legendas_albuma_lett_minden_idok_legsikeresebb_lemeze_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. október. 13. 17:44","title":"A Beatles legendás albuma lett minden idők legsikeresebb lemeze Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","shortLead":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","id":"20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f4ec77-c31b-4ecd-8b97-373f258568c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","timestamp":"2018. október. 13. 10:59","title":"Tízmillió forintnyi füvet cipelt éppen a drogdíler, amikor igazoltatták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd ki. ","shortLead":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd...","id":"20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a9e9b-c721-4cb2-9318-2abcb5c3561e","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","timestamp":"2018. október. 12. 11:41","title":"A Corvinus kancellárja dolgozhatja ki az új intézményi modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők azt írja, Kásler miniszter egy érsebészt kért fel az ügy kivizsgálására, ő pedig arra jutott, hogy nem a szívsebész elbocsátása miatt halt meg a betege. ","shortLead":"A Magyar Idők azt írja, Kásler miniszter egy érsebészt kért fel az ügy kivizsgálására, ő pedig arra jutott, hogy nem...","id":"20181012_Kasler_emberenek_vizsgalata_Nem_Szekely_kirugasa_miatt_halt_meg_a_betege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0afdccd-5994-4999-a9d5-1d839ba0bb13","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kasler_emberenek_vizsgalata_Nem_Szekely_kirugasa_miatt_halt_meg_a_betege","timestamp":"2018. október. 12. 07:51","title":"Egy vizsgálat szerint nem Székely kirúgása miatt halt meg a betege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb időt töltenek munkaviszonyban a magyarok, mint az EU-átlag, de így is előreléptünk az unió utolsó helyéről.","shortLead":"Kevesebb időt töltenek munkaviszonyban a magyarok, mint az EU-átlag, de így is előreléptünk az unió utolsó helyéről.","id":"20181011_34_evet_dolgozhat_az_eleteben_egy_atlagos_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d1c2ad-71c4-411d-b278-10468c8afa94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_34_evet_dolgozhat_az_eleteben_egy_atlagos_magyar","timestamp":"2018. október. 11. 20:52","title":"34 évet dolgozhat az életében egy átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Lehet, hogy a nehezebbik utat választottam, de ezt tartom helyesnek - mondja életéről Oláh Ibolya, aki legutóbb Presser Gáborral közösen készített színházi estet és lemezt. Azt mondja, úgy érzi, akármit csinál, a dupláját kell teljesítenie és mindenért dupla árat fizet.","shortLead":"Lehet, hogy a nehezebbik utat választottam, de ezt tartom helyesnek - mondja életéről Oláh Ibolya, aki legutóbb Presser...","id":"201834_olah_ibolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c495f249-3038-4326-8f86-ccf33d4a476c","keywords":null,"link":"/kultura/201834_olah_ibolya","timestamp":"2018. október. 13. 16:20","title":"Oláh Ibolya: Geszti Péter rosszul fogalmazott, mondtam is neki, nem alkothatsz rólam véleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beruházási összérték 1100 milliárd forint, ebbe újabb sportlétesítmények is beleférnek.","shortLead":"A beruházási összérték 1100 milliárd forint, ebbe újabb sportlétesítmények is beleférnek.","id":"20181012_Kikerult_a_lista_a_kormany_Budapestre_tervezett_gigaberuhazasairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b0edd8-9c53-4016-a1ed-3d5fc960bf2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Kikerult_a_lista_a_kormany_Budapestre_tervezett_gigaberuhazasairol","timestamp":"2018. október. 12. 10:05","title":"Kikerült a lista a kormány Budapestre tervezett gigaberuházásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853b3374-639a-4f64-b6e0-0a621a8e73f8","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Harctérré válna a világűr is egy esetleges komoly katonai konfliktus során, s ha eldurvul a csillagháború, annak a Földön is beláthatatlan következményei lennének.","shortLead":"Harctérré válna a világűr is egy esetleges komoly katonai konfliktus során, s ha eldurvul a csillagháború, annak...","id":"201835__urfegyverkezes__rombolo_muholdak__szuperraketak__a_vegso_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853b3374-639a-4f64-b6e0-0a621a8e73f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166d951d-b7a7-4df9-a310-cefddcaadf35","keywords":null,"link":"/tudomany/201835__urfegyverkezes__rombolo_muholdak__szuperraketak__a_vegso_hatar","timestamp":"2018. október. 13. 17:15","title":"Egyre közelebb járunk az csillagháborúhoz, a végén tönkretehetjük a világűrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]