[{"available":true,"c_guid":"29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Péntek estig várt munkatársunk, illetve az ATV stábja Lázár Jánosra, hogy egy hódmezővásárhelyi rendezvényről távozva, talán elmondja, mit is gondol ő a hódmezővásárhelyi Fidesz-Márki-Zay konfliktusról, illetve a városban kialakult vezetési káoszról. Ez lett belőle:","shortLead":"Péntek estig várt munkatársunk, illetve az ATV stábja Lázár Jánosra, hogy egy hódmezővásárhelyi rendezvényről távozva...","id":"20181013_Hodmezovasarhelyi_kaosz_Lazar_Janos_harit_de_legalabb_gavaller__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b5677e-8b19-449a-ad70-76c897c23af3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_Hodmezovasarhelyi_kaosz_Lazar_Janos_harit_de_legalabb_gavaller__video","timestamp":"2018. október. 13. 10:10","title":"Hódmezővásárhelyi káosz: Lázár János hárít, de legalább gavallér – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere egy vasárnapi lapinterjúban bejelentette, hogy ezen a télen megnyitja a városháza, a kerületi polgármesteri hivatalok, valamint nagyobb középületek dísztermeit hajléktalanok elszállásolására.","shortLead":"Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere egy vasárnapi lapinterjúban bejelentette, hogy ezen a télen megnyitja...","id":"20181014_Parizsban_megnyitjak_a_kozepuleteket_a_hajlektalanok_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a12b8a-8d31-4797-be41-b906729e17ef","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Parizsban_megnyitjak_a_kozepuleteket_a_hajlektalanok_elott","timestamp":"2018. október. 14. 15:13","title":"Párizsban megnyitják a középületeket a hajléktalanok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen hiba ütötte fel a fejét a Sony rendszerében: olyan üzenettel bombázzák a PlayStation-tulajdonosokat, amely megnyitás után megfagyasztja a konzolt. ","shortLead":"Kellemetlen hiba ütötte fel a fejét a Sony rendszerében: olyan üzenettel bombázzák a PlayStation-tulajdonosokat, amely...","id":"20181014_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes_playstationon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac03469-5673-4775-91e3-44adbc1c66a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes_playstationon","timestamp":"2018. október. 14. 20:43","title":"Vírusként terjedő üzenettől fagynak meg a PlayStationök, ha ilyet lát, nehogy megnyissa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"Az ellenzék egyetlen jegyezhető sikerét érte el Németh Angéla, amikor győzött a XV. kerületi polgármester-választáson. A HVG portréjából kiderül, milyen út vezetett idáig, és mit gondol arról, hogy \"fel van írva\" Orbán Viktornál.","shortLead":"Az ellenzék egyetlen jegyezhető sikerét érte el Németh Angéla, amikor győzött a XV. kerületi polgármester-választáson...","id":"201841_nemeth_angela","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c177eeef-172e-46e4-8d2c-1016a69582cd","keywords":null,"link":"/elet/201841_nemeth_angela","timestamp":"2018. október. 13. 16:00","title":"Németh Angéla legyőzte a Fidesz-t, rögtön megkérték a kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Köztük lesz a mise közben meggyilkolt Óscar Arnulfo Romero y Galdámez salvadori érsek is.","shortLead":"Köztük lesz a mise közben meggyilkolt Óscar Arnulfo Romero y Galdámez salvadori érsek is.","id":"20181014_szentte_avatas_ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804f112e-8fe7-4ce9-923d-30b22b52849c","keywords":null,"link":"/elet/20181014_szentte_avatas_ferenc_papa","timestamp":"2018. október. 14. 10:42","title":"Szenteket avatnak ma a Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cdb57c-c2da-4ef7-a436-fe3bb9184dfc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Nem teljesítette a második negyedévben a hozamvárakozásokat a világ legnagyobb szuverén alapja, a norvég Állami Nyugdíjalap. Jó hír viszont, hogy az olajárak emelkedésének köszönhetően Oslo már nem csapolja meg a felhalmozott vagyont.","shortLead":"Nem teljesítette a második negyedévben a hozamvárakozásokat a világ legnagyobb szuverén alapja, a norvég Állami...","id":"201835__norveg_olajalap__vita_abefektetesekrol__acsapolas_vege__ha_tul_sok_apenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8cdb57c-c2da-4ef7-a436-fe3bb9184dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f94c1bb-2041-4d6b-a620-bc93c5895d09","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__norveg_olajalap__vita_abefektetesekrol__acsapolas_vege__ha_tul_sok_apenz","timestamp":"2018. október. 14. 14:15","title":"Milliárdokat tart magyar cégekben a szupergazdag norvég olajalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő az a művész, aki előbb kisvonatra, majd repülőre ültette Orbán Viktort.","shortLead":"Ő az a művész, aki előbb kisvonatra, majd repülőre ültette Orbán Viktort.","id":"20181015_A_Ketfarku_Kutya_Parton_keresi_a_rendorseg_Baskyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461577e5-79aa-4c38-9ae0-5974bd8255ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Ketfarku_Kutya_Parton_keresi_a_rendorseg_Baskyt","timestamp":"2018. október. 15. 05:30","title":"A Kétfarkú Kutya Párton keresi a rendőrség Baskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbffbcc-8255-407e-837f-1167e19e3185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is nagyon akart megállni. ","shortLead":"Nem is nagyon akart megállni. ","id":"20181013_autos_video_kamion_szemben_forgalom_pozsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bbffbcc-8255-407e-837f-1167e19e3185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829ed10c-da85-4c4c-8dba-711b1a7881b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_autos_video_kamion_szemben_forgalom_pozsony","timestamp":"2018. október. 13. 09:50","title":"Videó: 5 évet is kaphat a kamionos, aki Pozsonyban hajtott szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]